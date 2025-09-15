Akbar Himawan Bucari puede apoyar para ser la menpora reemplazó a Dito Ariotedjo

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia Regional de Gestión (BPD) de la Asociación Indonesia de Jóvenes Emprendedores (Hipmi) South Sumatra, Muhammad Puri Andamas apoya completamente al presidente de BPP Hipmi, Akbar Himawan Bucari para llevar a cabo el mandato como Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) Ri.

Según él, Akbar Himawan es una figura que tiene un historial largo y creíble, tanto el mundo de las organizaciones, los deportes y la política nacional.

«Como el mejor cuadro de hipmi, Ketum Akbar es una figura madura y experimentada. No solo tiene éxito en liderar a Hipmi a nivel nacional, sino que es activo en varias organizaciones juveniles y deportivas. Esa es una gran capital para traer cambios positivos en el Ministerio de Jóvenes y Deportes», dijo Andamas el lunes 15 de septiembre de 2025.

Él dijo, Hipmi había estado alentando constantemente el nacimiento de jóvenes empresarios y nuevos líderes que pudieron competir a nivel internacional. Continuó, el apoyo a Akbar Himawan se convirtió en una forma de compromiso de Hipmi para garantizar que el ecosistema juvenil y deportivo en Indonesia fuera manejado por una red nacional, competente y una red nacional sólida.

«Ketum Akbar tiene energía, visión y capacidad para avanzar en el mundo de los deportes mientras imprime una generación joven superior. En Hipmi South Sumatra se mantiene alto para brindar apoyo completo para que pueda ser confiado como una menpora», dijo.

Por supuesto, expresó las grandes esperanzas de la comunidad, especialmente la generación más joven, la presencia del Ministro de Jóvenes y Deportes en el Ministro del Gabinete Rojo y Blanco pudo construir un ecosistema deportivo competitivo profesional y profesional y cuidado para empoderar a los jóvenes en todas las regiones de Indonesia.

«Creemos que, bajo el liderazgo de Ketum Akbar, el espacio para la participación para los jóvenes regionales estará cada vez más abierto. Esto está en línea con nuestro entusiasmo por seguir dando a luz a un competitivo duro y global y listo para convertirse en un motor de desarrollo nacional», concluyó.