¡Ajustes! Según los deseos de la FIFA y la AFC

Jacarta – Dos países ricos de Oriente Medio, Selección Nacional de Arabia Saudita Y Selección Nacional de Catarentradas oficialmente confirmadas para Copa del Mundo 2026 tras completar el partido final de la cuarta jornada de la Clasificación de la Zona Asiática.

Sin embargo, su clasificación provocó una reacción cínica de los internautas indonesios, que calificaron este resultado de «arreglado» o de montaje, porque ambos equipos eran anfitriones controvertidos en una fase que se suponía iba a disputarse en un lugar neutral.

Arabia Saudita se clasifica después de empatar con Irak

Arabia Saudita aseguró boletos para Estados Unidos, Canadá y México después de empatar sin goles 0-0 contra Irak, en el último partido del Grupo B que se celebró en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el miércoles (15/10) temprano en la mañana WIB.

El partido estuvo reñido. Los Halcones Verdes se mostraron agresivos ante miles de aficionados, creando oportunidades desde el minuto 13 gracias a Saleh Abu Al-Shamat. Sin embargo, hasta que sonó el pitido final el marcador seguía 0-0.

Aunque el resultado fue un empate, Arabia Saudita todavía tenía derecho a avanzar como ganadora del Grupo B gracias a una mejor diferencia de goles que Irak. Este resultado también asegura que Irak tendrá que jugar la quinta ronda contra el segundo del Grupo A, los Emiratos Árabes Unidos, el próximo noviembre.

Clasificación final del Grupo B de la Cuarta Ronda:

No jugar en equipo Ganar Empatar Perder puntos SG

1 Arabia Saudita2110+14

2 Irak2110+14

3Indonesia2002-20

Qatar gana dramáticamente a los Emiratos Árabes Unidos

Mientras tanto, Qatar también avanzó a la ronda final después de ganar 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el estadio Jassim bin Hamad, Al Rayyan, el miércoles por la mañana WIB.

Los goles de los locales los marcaron Boualem Khoukhi (49′) y Pedro Miguel (74′), mientras que los Emiratos Árabes Unidos sólo pudieron reducir el marcador gracias a Sultan Adil (90+8′).

Aunque jugaron con 10 jugadores tras la tarjeta roja de Tarek Salman, Qatar pudo sobrevivir hasta el final del partido. Esta victoria les permitió cerrar el Grupo A como campeones con cuatro puntos, muy por delante de los Emiratos Árabes Unidos.

Clasificación final de la cuarta ronda del grupo A:

No jugar en equipo Ganar Empatar Perder puntos SG

1 Catar2 110 + 14

2 UEA 2 10103

3 Omán 2 011-11

Controversia sobre la designación del anfitrión: beneficios para Oriente Medio