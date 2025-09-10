Ajuste y prueba adecuada para candidatos para jueces de la Corte Suprema, DPR destaca el aumento de las prácticas de la mafia judicial

Yakarta, Viva – Miembro Comisión de la Cámara de Representantes III Facción PKB, Hasbiallah Ilyas destacando el aumento de la práctica Mafia legal y justicia en una prueba adecuada y adecuada (ajuste y prueba adecuada) Justicia de la Corte Suprema posible que se celebró en la Comisión de la Cámara de Representantes III, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Hasbi dijo que la mafia legal, la mafia fiscal y la mafia judicial se habían hecho en varios sectores. De hecho, muchos funcionarios también se convierten en mafia.

«Casi todos los sectores de la mafia existen, incluso en la justicia. Esta tentación es real, y no todos pueden sobrevivir manteniendo la integridad», dijo Hasbi en su declaración, miércoles 10 de septiembre de 2025.

A este problema de la mafia se le pidió a Hasbi para los posibles jueces de la Corte Suprema, uno de ellos Budi Nugroho. Se sabe que Budi provenía de disciplinas contables y fiscales, y tuvo experiencia en los últimos cinco años como juez en el tribunal fiscal que manejaba impuestos, aduanas y disputas aduaneras.

«Significa que el medio ambiente en la Corte Suprema es un entorno nuevo para el Sr. Budi. Sabemos que la Corte Suprema es la última fortaleza para la comunidad en la búsqueda de justicia. Por lo tanto, necesito pedir su compromiso para mantener la integridad», dijo Hasbi.

«¿Cómo se aseguró el Sr. Budi de que no fuera arrastrado a la práctica?» Él continuó.

En esa ocasión, Hasbi también aludió a la complejidad de los problemas fiscales. Según él, los posibles jueces de la Corte Suprema deben poder tomar una posición justa al manejar todos los casos.

«Espero que la decisión tomada no sea problemática para las personas, no cargar a la comunidad, sino que aún capaz de generar ingresos óptimos al país», dijo.

Hasbi enfatizó que la Comisión III de la Cámara de Representantes III tenía grandes esperanzas de que cada candidato para la Justicia de la Corte Suprema realmente defienda la integridad y la justicia, no solo para transmitir la promesa en la prueba de factibilidad, sino que lo demuestre cuando ha llevado a cabo el mandato.