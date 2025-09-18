AJP 2025 Presente en Surabaya, sala de periodistas abiertos.

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través del evento de Anugerah Periodismo Pertamina (AJP) 2025 continúa alentando a los periodistas de la patria a producir obras inspiradoras, incluso de las regiones de East Java, Bali y Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Este territorio tiene el potencial de convertirse en una fuente de trabajo periodístico de calidad con un área turística potencial.

Leer también: El primer PLTS de Baseload opera en Filipinas, fortaleciendo la cartera de pertamina nre



Llevando el tema «Energizing Indonesia», AJP 2025, que entró en su 22º año desde que se celebró por primera vez en 2003, se convirtió en un lugar para la apreciación de Pertamina por los seres humanos medios de comunicación. Esta competencia no es solo un evento de premio, sino también una sala de colaboración, educación y mejora de la calidad de las obras periodísticas nacionales.

«El Vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, transmitió la actividad de AJP 2025 parte de la apreciación de los medios de comunicación, así como una serie del aniversario de Pertamina (aniversario) en diciembre de 2025», explicó Fadjar en la actividad de socialización de AJP 2025 en Surabaya, jueves (18/9).

Leer también: Pertamina Patra Niaga aprecia a los clientes leales, los premios Honda HR-V están listos para ser traídos a casa en Mypertamina Spread Premios 2025



Según Fadjar, los periodistas de los medios pueden aprovechar las oportunidades del trabajo periodístico en el sector energético en el territorio de Java Oriental. Entre ellos con respecto a la existencia de infraestructura energética, como las redes de gas (jergas), las terminales de combustible, la energía renovable y otros programas de energía se pueden empaquetar en narraciones atractivas si se combinan con el impacto de los beneficios para la comunidad.

«En el territorio de Jatmbalinus, la oportunidad para grandes trabajos porque muchas fuentes de energía pueden convertirse en obras. El trabajo puede presentar historias de impactos energéticos para la comunidad, incluida cómo usar el gas natural a través de la red de gas doméstica de Pertamina (jergas) puede mejorar el bienestar de la comunidad al tiempo que fomenta los MSME culinarios en varios regiones», dijo Fadjar.

Leer también: KSP revisará el esquema de importación BBM de One Door a través de Pertamina



Además, continúa Fadjar, otras oportunidades de trabajo en el territorio de Jatmbalin pueden revisar el impacto y el papel de las áreas turísticas que apoyan la energía en Bali, o cómo la energía de Pertamina tiene un impacto en el estiramiento de la economía local.

«Esta es una singularidad que puede ser muchas oportunidades para el trabajo de la región de Jatmbalinus», explicó Fadjar.

La socialización AJP 2025 se llevó a cabo en varias áreas territoriales en toda Indonesia. La región de Jatmbalinus se celebró en Surabaya y seguida por docenas de periodistas de varios medios locales. Esta actividad es respaldada por Pertamina Gas Negara (PGN) de la sinergia del grupo Pertamina como parte de los esfuerzos para fortalecer la sinergia con los medios de comunicación.

El secretario corporativo de Pertamina Gas Negara, Fajriyah Usman, dijo que «PGN respalda completamente la implementación del AJP 2025 para que el tema de la energía Indonesia, que está en línea con el Asta Cita del gobierno, puede transmitir el amplio impacto positivo de Pertamina.

Además, las operaciones de Pertamina en la región de Jatmbalinus se completan desde aguas arriba hasta aguas abajo. Se pueden explorar tantas actividades de Pertamina para convertirse en trabajos periodísticos con varios puntos de vista. Además, el trabajo de AJP es juzgado por un jurado independiente y profesional en su campo, para que sus esperanzas puedan fomentar el nacimiento de obras periodísticas de calidad.

AJP 2025 abrió ocho categorías de competencia en dos pilares (negocios y no comerciales) que incluían escritura, obras de televisión, trabajos de radio y ensayos fotográficos. Los participantes pueden enviar trabajo sin límites en número, con la condición de que el trabajo se haya publicado en el período 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Para obtener más información y registro de AJP 2025, visite: www.pertamina.com/id/ajp-home.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.