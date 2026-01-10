Ajit Pawar y Supriya Sule comparten escenario para publicar un manifiesto conjunto para Pune







Viceministro Principal de Maharashtra y jefe del PCN Ajit Pawar y el presidente en funciones del PCN (SP), Supriya Sule, compartieron el sábado el escenario político por primera vez después de la división en junio de 2023 y publicaron un manifiesto conjunto por un Pune inclusivo y desarrollado, informó la agencia de noticias IANS.

La ‘tregua para Pune’ remodela las ecuaciones políticas locales

En un acontecimiento que ha remodelado el panorama político de Maharashtra, las dos facciones del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) señalaron oficialmente una “tregua para Pune” el sábado, informó IANS.

Ajit Pawar señaló que “las fricciones dentro de la familia se han resuelto” por el bien del desarrollo de la ciudad, mientras que Supriya Sule Enfatizó que la alianza se limita actualmente a estas encuestas cívicas.

Alianza limitada a elecciones de PMC y PCMC

La alianza, formada específicamente para disputar las elecciones de la Corporación Municipal de Pune (PMC) y de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC), tiene como objetivo consolidar el bastión tradicional de la familia Pawar.

Líderes de ambos lados declararon que el objetivo principal es evitar una división de votos que beneficiaría a la Partido Bharatiya Janataque actualmente contempla un segundo mandato consecutivo en el organismo cívico.

Infraestructuras, agua y movilidad dominan el manifiesto

El manifiesto se centra en varias promesas urbanas sobre infraestructura, gestión del agua y movilidad urbana. Se han comprometido a acelerar la expansión del Metro de Pune y resolver la congestión crónica del tráfico de la ciudad mediante nuevos pasos elevados y un mejor transporte público, informó IANS.

Un compromiso para acelerar las próximas fases del poner metro y también se ha ampliado la flota de autobuses PMPML con vehículos 100 por ciento eléctricos para reducir la congestión del tráfico.

Suministro de agua 24 horas al día, 7 días a la semana, se promete rejuvenecimiento del río

La alianza ha garantizado el suministro de agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana a las aldeas fusionadas y la modernización de los sistemas de drenaje y la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (STP) para rejuvenecer el río Mula-Mutha. Promete eliminar la «cultura de los baches» avanzando hacia carreteras de cemento y hormigón de alta calidad y desarrollando «eslabones faltantes» específicos en la carretera de circunvalación de la ciudad, informó IANS.

Se describen las iniciativas de desarrollo de habilidades y ‘Green Pune’

El manifiesto se centra en las iniciativas de «Pune verde», incluida la preservación de las colinas de la ciudad y los proyectos de rejuvenecimiento del río. Ambos partidos han prometido el establecimiento de centros de desarrollo de habilidades dedicados para la enorme población estudiantil de la ciudad, incluidos ‘Pune Skill Hubs’ para brindar capacitación vocacional a los jóvenes locales, informó IANS.

Planes de bienestar y gobernanza digital centrados en las mujeres

La alianza ha prometido una mayor asistencia financiera para los grupos de autoayuda (GAA) liderados por mujeres, reflejando el ‘hermana niña‘ estilo de apoyo a nivel cívico, digitalizando todos los servicios municipales para garantizar una gobernanza ‘Zero-Touch’ para permisos de construcción, pagos de impuestos a la propiedad y reparación de agravios.

La unidad local envía un mensaje a los cuadros del partido

Ver a los primos compartiendo una plataforma ha enviado un fuerte mensaje a los cuadros del partido. Si bien las dos facciones permanecen separadas a nivel estatal y nacional, este vínculo local sugiere un cambio pragmático.

«Unidos por Pune, divididos en otros lugares», dice el líder del partido

“Esta es una decisión tomada en interés de El desarrollo de Pune. Puede que tengamos caminos diferentes en otros niveles, pero en nuestro terreno estamos unidos”, comentó un alto líder del partido durante el lanzamiento, informó IANS.

La disidencia interna emerge a pesar del consenso de alto nivel

A pesar de la muestra de unidad, la alianza ha enfrentado fricciones internas. Inicialmente, algunos líderes locales, incluido el ex jefe de la unidad municipal del PNC (SP), Prashant Jagtap, expresaron su desacuerdo con la alianza, aunque los máximos dirigentes parecen haber avanzado para asegurar el “bastión Pawar”.

