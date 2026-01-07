Ajit Pawar señala la corrupción en el primer ministro Awas Yojana y proyectos de ciudades inteligentes en un mitin de Pune







Viceministro Principal de Maharashtra y jefe del Partido del Congreso Nacionalista Ajit Pawar ha denunciado corrupción a gran escala en obras cívicas antes de las próximas elecciones cívicas. Si bien Pawar no nombró a ningún partido ni líder, su ataque se produce semanas después de que el PNC anunciara que participaría en las elecciones cívicas por separado de su socio Mahayuti, el Partido Bharatiya Janata, informó la agencia de noticias ANI.

«Pimpri Chinchwad es mi karmabhoomi», dice Pawar

Al dirigirse a la reunión pública, Pawar destacó su larga asociación con la ciudad y afirmó que su trabajo político siempre se ha centrado en el bienestar de la gente común.

«Mientras pensamos continuamente en el bienestar de la gente corriente, hemos llegado a donde estamos hoy y debemos seguir trabajando más para su bienestar… Aunque Baramati es mi lugar de nacimiento, Pimpri Chinchwad es mi karmabhoomi», dijo Pawar, añadiendo que nunca olvidaría la ciudad y utilizaría su poder sólo para el bienestar público, informó ANI.

Denuncias de manipulación de licitaciones e intimidación en obras cívicas

El jefe del PNC alegó además irregularidades en el proceso de licitación y acusó a quienes estaban en el poder de intimidación y mala gestión financiera.

«En estos días, las licitaciones convocadas aquí están siendo manipuladas. Se está haciendo dadagiri, lo que causa enormes pérdidas… Tengo todos los detalles de hasta qué punto han llegado en corrupción», dijo Pawar, citando supuestas irregularidades incluso en proyectos de esterilización de perros callejeros, informó ANI.

Pawar señala la corrupción en los proyectos del primer ministro Awas Yojana y Smart City

Pawar también alegó corrupción en importantes planes gubernamentales e iniciativas de desarrollo urbano.

«Ha habido corrupción incluso en proyectos como el Pradhan Mantri Awas Yojana y la iniciativa Smart City… Se iban a instalar televisores a un costo de 55.000 rupias, pero las facturas se elevaron a 1,5 lakh de rupias», alegó, informó ANI.

«La corporación municipal se endeudó», afirma el jefe del PCN

Pawar, refiriéndose al funcionamiento de la corporación municipal, afirmó que la corrupción había debilitado financieramente al organismo cívico y empañado su imagen.

«Todo esto se hizo para saquear el Corporación Municipalendeudarlo y difamarlo», dijo, refiriéndose a un caso de soborno de 2021 que involucró al presidente de un comité permanente, informó ANI.

Las encuestas cívicas se convierten en una batalla entre corrupción y gobernanza

Los comentarios se producen en medio de una intensa campaña electoral cívica en el área de la Corporación Municipal de Pimpri Chinchwad, donde la corrupción y la gobernanza han surgido como importantes focos políticos de tensión.

La votación para las elecciones se llevará a cabo el 15 de enero, mientras que está previsto que los resultados se anuncien el 16 de enero.

(Con aportes de la ANI)





