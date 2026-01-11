Ajit Pawar «jaque mate» al BJP; El PCN reúne al clan Pawar para las elecciones cívicas de Pune







Con miras a fortalecer el control de sus respectivos partidos antes de las elecciones de los órganos locales de Maharashtra, ajit Recientemente se ha visto a Pawar destacando movimientos notables y algunos incluso van en contra de los partidos de la alianza en el estado.

A pesar de la decisión del BJP de arrinconarlo tras sus comentarios sobre la estafa del riego, el Viceministro Principal de Maharashtra y jefe del PCN ajit Pawar Actualmente está ejecutando una estrategia de “jaque mate” de alto riesgo contra el BJP en las corporaciones municipales de Pune y Pimpri-Chinchwad, informó IANS.

Si bien los dos partidos son aliados a nivel estatal mahayuti gobierno, las próximas elecciones cívicas en Maharashtra el 15 de enero han convertido su relación en una feroz rivalidad local.

En una medida que sorprendió al espectro político de Maharashtra, ajit Pawar ha cerrado la brecha con su tío, Sharad Pawar, específicamente para las elecciones municipales de Pune y Pimpri-Chinchwad.

A pesar de la división entre ajit Pawar y Sharad Pawar en 2023, las dos facciones del PCN formaron una alianza local.

El PCN (SP) y el PCN lanzan un manifiesto conjunto

ajit Pawar y Supriya Sule el sábado compartieron un estrado para publicar un manifiesto conjunto para Pune. Al reunir los votos de “Pawar Parivar”, ajit Pawar se ha asegurado de que el banco de votos del NCP se mantenga consolidado, evitando que el BJP se beneficie de una división entre los votos de Maratha y los leales locales, informó IANS.

El Viceministro Principal, Ajit Pawar, ha lanzado una agresiva “Campaña de Alarma” (Ek Alarm, Paach Vino), específicamente dirigido al mandato 2017-2022 del BJP en el Corporación Municipal de Pune (PMC) y Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC).

ajit Pawar critica al BJP

En un escenario extremadamente impactante, el jefe del PNC ajit Pawar ha acusado públicamente al BJP de convertir al PCMC, que alguna vez fue uno de los organismos cívicos más ricos de la India, en un organismo endeudado. organización. El CM adjunto de Maharashtra también señaló que, según el gobierno del NCP, PCMC tenía depósitos fijos de 3.000 millones de rupias, que, según él, se habían agotado debido a una mala gestión, informó IANS.

Conocido por sus movimientos extremadamente tácticos, ajit Pawar ha utilizado frases como “demonio corrupto” y “hambre demoníaca” para describir a los líderes locales del BJP, acusándolos de inflar los costos de los proyectos de instalaciones de CCTV e iniciativas de ciudades inteligentes para beneficiar a los trabajadores del partido.

CENTÍMETRO Fadnavis advierte ajit Pawar

Por el contrario, el BJP ha reaccionado bruscamente: el jefe de la unidad estatal, Ravindra Chavan, y el Ministro Principal Devendra Fadnavis advirtiendo que si “abren la boca” sobre ajit El pasado de Pawar (en referencia a la estafa del riego), le causaría “graves problemas”. Según IANS.

Sin embargo, al unir fuerzas con Sharad Pawar, ajit Pawar ha creado una “fortaleza” local que al BJP le resulta difícil romper sin poner en riesgo la estabilidad del gobierno estatal.

Los expertos dicen que ajit Pawar está utilizando las encuestas cívicas para reclamar su título de «Rey de Pune». señalización al BJP que, si bien pueden ser socios en Mumbai, Pune sigue siendo su territorio indiscutible.

(Con aportes de IANS)





Fuente