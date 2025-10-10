Ajit Pawar insta a tomar medidas estrictas contra los infractores de la ley en el caso Nilesh Ghaywal







El viceministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar, dijo el viernes que ha dado instrucciones al poner policia tomar las medidas más enérgicas posibles contra la adquisición ilegal de un pasaporte por parte del gángster fugitivo Nilesh Ghaywal, informó la agencia de noticias PTI.

Se sospecha que Ghaywal, buscado por múltiples casos, incluidos asesinato y extorsión, huyó a un país extranjero, lo que llevó a la oposición a atacar al gobierno. La policía afirma que obtuvo el pasaporte mediante medios fraudulentos.

«He dado instrucciones claras al comisionado de policía de Pune para que tome las medidas más enérgicas contra aquellos que intentan violar las reglas y tomarse la ley por su propia mano», dijo Pawar, respondiendo a la disputa sobre el fugitivo. gángsterinformó PTI.

Recientemente se registró un caso contra Ghaywal después de que sus asociados supuestamente dispararon e hirieron a un hombre en la ciudad de Pune en un incidente de furia al volante.

Su hermano Sachin recientemente saltó a la fama por una disputa por una licencia de armas. El papel del Ministro de Estado para el Interior de Maharashtra, Yogesh Kadam, quedó bajo escrutinio después de que supuestamente aprobó la emisión de una licencia de armas a Sachin a pesar de los comentarios adversos de la policía de Pune, informó PTI.

Refiriéndose a la controversia sobre la licencia de armas otorgada a Sachin Ghaywal, Pawar dijo que el jefe de policía de Pune le había informado que aunque el departamento del interior había aprobado la emisión de una licencia de armas, el jefe de policía de Pune no la había concedido.

Pawar dijo que se aseguraría de que no hubiera interferencia política en el caso.

«Yo estaba con Ministro Principal (Devendra Fadnavis) ayer, y él también afirmó que se tomarán medidas contra los responsables del caso», dijo Pawar, informó PTI.

El diputado CM, que también es ministro guardián de Pune, dijo que se está llevando a cabo una investigación sobre el pasaporte de Ghaywal. «Se está investigando cómo obtuvo el pasaporte y si hubo alguna recomendación», dijo, informó PTI.

Caso registrado contra Nilesh Ghaywal por «acaparamiento de pisos» en Pune

Mientras tanto, poner policia han registrado un nuevo caso contra el gángster fugitivo Nilesh Ghaywal, su hermano Sachin Ghaywal y otras 12 personas por supuestamente apoderarse de diez pisos en un edificio privado como parte de un negocio de extorsión, informó PTI.

Se sospecha que Nilesh Ghaywal, buscado por múltiples casos, incluidos asesinato y extorsión, huyó a un país extranjero. Recientemente también se registró un caso en su contra después de que sus asociados supuestamente dispararon e hirieron a un hombre en la ciudad de Pune en un incidente de furia al volante.

Según la policía, los hermanos Ghaywal y otras 12 personas supuestamente tomaron el control de diez apartamentos en un edificio en Kothrud propiedad del denunciante como parte de una oferta de extorsión. «Durante el incidente, Nilesh Ghaywal incluso apuntó con un arma a la cabeza del denunciante y cobró el alquiler de un inquilino. La incautación ilegal de los pisos tuvo lugar entre 2018 y 2025», dijo un funcionario de la comisaría de policía de Kothrud, informó PTI.

Se ha registrado un caso contra los hermanos Ghaywal y otras 12 personas bajo las secciones pertinentes de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y la Ley de Armas, y se están llevando a cabo más investigaciones, dijo.

(Con aportes de PTI)





Fuente