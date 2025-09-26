





Maharashtra Viceministro Principal Ajit Pawar El viernes enfatizó la importancia de que India tome decisiones independientes en interés de su propia gente, al igual que Estados Unidos lo hace por sí mismo. También pidió un mayor uso de productos Swadesh (indígenas).

Sus comentarios se produjeron en respuesta a la reciente decisión de la administración Trump de imponer una tarifa del 100 por ciento a los productos farmacéuticos de marca y patentado exportados de los Estados Unidos a la India, a partir del 1 de octubre.

Según la agencia de noticias ANI, Pawar dijo que India debe responder a tales decisiones de manera digna y fortalecer su autosuficiencia promoviendo y aumentando el uso de bienes producidos por el país.

«Muy bien, podemos tomar decisiones sobre nuestro propio país, tal como están tomando decisiones por las suyas. Si Triunfo O cualquier otro líder del país ha tomado una decisión, es porque las personas en ese país los han elegido y, por lo tanto, están ejerciendo su derecho a tomar tales decisiones. Nuestra responsabilidad es responder a cualquier decisión sobre nuestro país de manera digna y aumentar el uso de productos realizados en nuestro propio país (bienes Swadeshi) «, dijo.

Recordando el llamado de Mahatma Gandhi para Swadeshi, Pawar dijo: «Ahora ha sido reiterado por el primer ministro de la India, Narendra Modi. Han pasado 75 años desde que nuestro país ganó independencia, y ahora muchos artículos en nuestro país están disponibles en calidad aún más alta que las importadas en el extranjero. De hecho, hay muchas cosas, como la ropa y otras, que se fabrican aquí, pero los venden en el extranjero, por los que los fabrican en el extranjero.

Según ANI. El sector farmacéutico indio suministra más del 50 por ciento de la demanda global de varias vacunas, el 40 por ciento de la demanda genérica en los EE. UU. Y el 25 por ciento de todos los medicamentos en el Reino Unido. Las exportaciones anuales de drogas y farmacéuticas de la India tocaron un récord de USD 30 mil millones en el año fiscal 2000, reforzado por un aumento anual del 31 por ciento en marzo.

Según un comunicado del gobierno, las exportaciones farmacéuticas y farmacéuticas aumentaron en un 6.94 por ciento de USD 2.35 mil millones en agosto de 2024 a USD 2.51 mil millones en agosto de 2025 solo.

Según un informe gubernamental separado, la India industria farmacéutica es una potencia global, ocupa el tercer lugar en el mundo por volumen y 14 en términos de valor de producción. Suministra más del 50 por ciento de la demanda de vacuna global y casi el 40 por ciento de los genéricos a los EE. UU. Se prevé que la industria crezca a USD 130 mil millones para 2030 y un mercado de USD 450 mil millones para 2047.

