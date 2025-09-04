Ajit Pawar golpea a Oppn sobre Maratha Morcha, dice que el gobierno actuó rápidamente







Maharashtra Viceministro Principal Ajit Pawar El jueves criticó a la oposición, acusando a algunos de sus miembros de tratar de obtener el kilometraje político de la reciente Maratha Morcha, solo para tranquilizarse una vez que el gobierno resolvió el problema, informó el PTI.

Hablando en un evento público en el Pune de Maharashtra, Ajit Pawar afirmó que el gobierno de Mahayuti se mantuvo enfocado en el bienestar público y había respondido a la situación de manera rápida y efectiva.

El activista Manoj Jarange había lanzado una huelga de hambre en Mumbai el 29 de agosto, exigiendo reserva para la comunidad de Maratha. Terminó su ayuno el martes después de que el gobierno liderado por Devendra Fadnavis acordó la mayoría de sus demandas, incluida la emisión de una resolución gubernamental (GR) para formar un comité para otorgar certificados de casta de Kunbi a los marathas elegibles que pueden producir registros históricos de su herencia.

Según el GR emitido por el Departamento de Justicia Social y Asistencia Especial, se llevará a cabo un proceso de verificación adecuado basado en registros históricos, particularmente referencias del Gazette de Hyderabad, para confirmar quién de la de la Maratha La comunidad califica para los certificados de casta Kunbi.

«La gente nos ha elegido con un gran mandato, y nuestro esfuerzo continuo es trabajar para ellos y ofrecer todos los beneficios a los que tienen derecho», dijo Ajit Pawar.

Agregó que, si bien surgen desafíos, el gobierno siempre se esfuerza por encontrar soluciones amigables.

«La oposición, que no pudo asegurar suficientes votos, siempre está buscando oportunidades para criticarnos. Algunos incluso trataron de obtener ganancias políticas durante las protestas de la cuota de Maratha en Mumbai hablando con los medios de comunicación y dando declaraciones», dijo Ajit Pawar, según el PTI.

«Una vez el gobierno Abordaron el problema rápidamente, no tuvieron más remedio que tranquilizarse ”, agregó el Diputado CM.

Él dijo: «Algunos todavía están hablando, pero quiero asegurar a todos que todos estarán bien. No hay que preocuparse».

Mirando hacia las próximas elecciones del cuerpo local, Ajit Pawar dijo que las encuestas cívicas, así como las elecciones de Zilla Parishad y Panchayat Samiti, pueden llevarse a cabo alrededor de enero de 2026.

«Esta es solo nuestra estimación. La decisión final recae en la Comisión Electoral», aclaró, informó la agencia de noticias.

