Ajit Pawar considera que el acuerdo de tierras de Pune de su hijo Parth es “más allá de toda comprensión” y ordena que se investigue







El viceministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar, describió el sábado la transacción de tierras en Pune involucrar a su hijo, Parth Pawar, como “completamente más allá de la comprensión” y dijo que no debería haber ocurrido. Agregó que se ha ordenado una investigación detallada sobre el asunto.

Según la agencia de noticias PTI, la controversia se refiere a la venta de 40 acres de tierra de propiedad gubernamental en el área Mundhwa de Pune a Amadea Enterprises LLP, una empresa asociada con Parth Pawar. El acuerdo ha generado críticas por supuestamente subvaluar la propiedad y evadir el impuesto de timbre.

«Esta transacción no debería haber ocurrido en absoluto. Cuando miramos los documentos, la primera pregunta que nos vino a la mente fue: ¿cómo procesó el registrador esta transacción? Estaba completamente más allá de nuestra comprensión», dijo Pawar durante una conferencia de prensa en Pune, informó PTI.

Dijo que tan pronto como tuvo conocimiento del asunto, ordenó a los funcionarios que llevaran a cabo una investigación adecuada e imparcial, independientemente de quién estuviera involucrado.

«Tan pronto como me enteré del asunto, inmediatamente dije que, sin importar quién estuviera involucrado, se debía llevar a cabo una investigación adecuada y exhaustiva», dijo.

Pawar, que ha trabajado durante más de tres décadas en la vida pública, dijo que se ha enfrentado a varias acusaciones sin fundamento a lo largo de los años, que a menudo salen a la luz antes de las elecciones.

«En mis 35 años en la política, se han hecho varias acusaciones contra mí, aunque ninguna ha sido probada. Sin embargo, he enfrentado mucha difamación. Por lo general, tales acusaciones surgen justo antes de las elecciones, y una vez que las elecciones terminan, se desvanecen», dijo, informó PTI.

El CM adjunto Confirmó que el gobierno estatal ha tomado el tema en serio.

«El Ministro Principal ha decidido que se debe llevar a cabo una investigación detallada de acuerdo con las normas. En este caso, ya se ha presentado una denuncia contra tres personas, entre ellas un Tehsildar del gobierno estatal. La policía ha iniciado su investigación y también se han llevado a cabo redadas», añadió.

El CM adjunto de Maharashtra dijo que no tenía «absolutamente ninguna información» sobre el acuerdo de tierras de Pune que involucraba a su hijo y lo habría rechazado si hubiera llegado a su conocimiento antes.

«Antes de que alguien lleve a cabo una transacción, siempre se consulta la opinión de especialistas y se solicita asesoramiento legal. No tenía absolutamente ninguna información sobre este acuerdo; si lo hubiera sabido, lo habría rechazado de plano», dijo Pawar a los periodistas en Pune.

Negó que se le estuviera aplicando presión política alguna y reiteró que ya se estaba llevando a cabo una investigación formal.

«No siento en absoluto que se me esté aplicando ninguna presión política. Véase Chandrashekhar Bawankule`s declaración; Dijo claramente que se han tomado medidas contra los involucrados en este trato y contra aquellos que fueron a la oficina del registrador y firmaron. Hay tres de esas personas. Se ha formado un comité de altos funcionarios para abordar este asunto; Tienen un mes para presentar su informe. Tan pronto como llegue el informe todo quedará muy claro», afirmó.

Pawar dijo que había dado instrucciones estrictas a la administración para que no ignorara a nadie que intentara hacer un uso indebido de su nombre para actividades ilegales.

«He dado instrucciones directas a la administración: si alguien, conocido mío o de círculos cercanos, intenta utilizar mi nombre para ejercer presión o para lograr algo ilegal, no las cumpla en absoluto. No ceda a ninguna presión. Siempre he seguido las reglas y seguiré haciéndolo», añadió.

Respondiendo a preguntas sobre si había hablado con su hijo Parth sobre la controversia, el CM adjunto dijo: «En cuanto a hablar con Parth, estuve en Mumbai y continuamente ocupado; hoy estoy en Pune. Regresaré a Mumbai el lunes y le preguntaré sobre este asunto».

También aconsejó cautela en tales asuntos, diciendo: «Ustedes también deberían aprender algo de este caso, porque la gente aprende cosas nuevas de la experiencia. Este asunto también es muy reciente; acaba de comenzar. En el futuro, incluso si una persona de confianza le pide que haga algo como esto, consulte a expertos técnicos y especialistas al menos una vez antes de firmar cualquier acuerdo de este tipo».

La oposición ha pedido una investigación judicial, citando irregularidades en la transacción. Ajit Pawar se ha distanciado del acuerdo, alegando que no tiene ninguna conexión con él.

Según la denuncia presentada por Santosh Ashok Hingane, registrador adjunto del distrito, los acusados, Sheetal Kishanchand Tejwani, Digvijay Amarsingh Patil y el subsecretario suspendido Ravindra Balkrishna Taru, supuestamente conspiraron para evadir el impuesto de timbre por valor de seis millones de rupias durante el registro de una escritura de venta de tierras en el Estudio No. 88, Mouje Mundhwa.

A pesar de la comunicación oficial de la administración del distrito con fecha del 9 de mayo de 2025, que ordenaba el pago de 5,89 millones de rupias en concepto de impuesto de timbre, la escritura de venta se ejecutó sin cobrar la cantidad obligatoria. El presunto acto resultó en una pérdida financiera significativa para el erario estatal.

La FIR se presentó en virtud de las Secciones 316 (5), 318 (2) y 3 (5) de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023, leídas junto con la Sección 59 de la Ley de Timbres de Maharashtra.

El Inspector General de Registro en Pune presentó un informe provisional al Secretario Jefe Adicional en Bombay sobre la supuesta estafa de tierras.

(Con entradas PTI)





