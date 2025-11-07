AJI y ELSAM revelan 4 razones por las que Soeharto no merece el título de héroe nacional

Jacarta – Rechazo de la propuesta de concesión de título héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Suhartocontinúa fortaleciéndose.

Lea también: El discurso de LBH sobre la conversión de Suharto en un héroe: es lo mismo que abofetear la lucha de los periodistas



Varias organizaciones de la sociedad civil, incluida la Alianza de Periodistas Independientes (AJI) y el Instituto de Estudios y Defensa de la Comunidad (ELSAM), consideran a Suharto indigno de ese título debido a su historial de violaciones de derechos humanos (JAMÓN) y prácticas corruptas que ocurrieron durante el régimen del Nuevo Orden.

El secretario general de la AJI, Bayu Wardana, evaluó que la actitud de la RPD y de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco que apoyaron esta propuesta en realidad avergonzó a las instituciones legislativas y ejecutivas ante los ojos del público.

Lea también: Figuras de NU y de la Academia se niegan a convertir a Suharto en un héroe nacional



«La RPD está ciega y sorda porque es lo mismo que el ministro. Hay muchas pruebas, si tienes sentido común es muy fácil. Somos nosotros del sector de la libertad de expresión y de prensa. Esto es vergonzoso en sí mismo», dijo Bayu a los periodistas el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: SOKSI apoya que se le dé a Suharto el título de Héroe Nacional, esta es la razón



Según Bayu, moral e históricamente Suharto no merece ser un héroe nacional.

«Sí, si fuera formal, la mayoría habría estado de acuerdo. Pero la mayoría no estaría de acuerdo, ignorando los hechos. El hecho es que tiene muchos de los crímenes de Suharto», afirmó.

Bayu también dio un ejemplo de cómo se comportó Alemania durante los tiempos oscuros de Adolf Hitler. Indonesia debería aprender de Alemania.

«¿En Alemania se sugirió que Hitler se convirtiera en un héroe? Incluso en las escuelas donde se construyeron museos se enseñaba que la nación alemana atravesó un período oscuro y no permitir que eso vuelva a suceder. Si Suharto se convierte en un héroe, el peligro seguramente se incluirá en los libros de texto», enfatizó.

A Bayu le preocupaba que si a Suharto se le daba el título de héroe, la generación más joven olvidaría sus crímenes pasados.

«Si nunca se reconoce un período oscuro, volverá a suceder. Esto es lo que también nos preocupa, no dejemos que parezca que estamos retrocediendo. Entonces la reforma es secuestrada y retrocedemos a los años 70, 80 y 90. Es muy posible que suceda», dijo Bayu.

Además, Bayu también mencionó la confesión del ex presidente Joko Widodo, quien afirmó que en el pasado se habían producido 12 violaciones graves de derechos humanos, incluida la tragedia de 1965.

«Jokowi ha admitido que hubo 12 violaciones de derechos humanos, incluida la de 1965. ¿Qué otra prueba quiere?» dijo.