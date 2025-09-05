Ajay Devgn presenta estudios de bóveda de lente con Danish Devgn

Top Bollywood Star Ajay Devgn ha presentado su última empresa comercial, Lens Vault Studios (LVS), asociándose con Danish Devgn para establecer una compañía de medios centrada en la producción de entretenimiento basada en tecnología.

El nuevo estudio producirá contenido en múltiples plataformas, incluidos lanzamientos teatrales, servicios de transmisión, proyectos comerciales, experiencias de juego y colaboraciones internacionales. El anuncio sigue el historial de Devgn de invertir en compañías de producción, empresas de efectos visuales y sus recientes AI Company Prismixque lanzó junto a Danish Devgn.

Bajo la nueva estructura, Ajay Devgn mantendrá el puesto de silla, mientras que Danish Devgn servirá como fundador y director ejecutivo.

«Estamos construyendo un ecosistema creativo dentro de LVS donde se alimentan las ideas originales y se realizan nuevas formas de narración de historias utilizando tecnología de clase mundial», dijo Ajay Devgn. «Nuestro objetivo es establecer un nuevo punto de referencia para los medios indios en el escenario global, un entorno que empodera a los creadores y aprovecha las herramientas de próxima generación para dar vida a las historias a una escala nunca antes visto».

La compañía planea centrarse en gran medida en la animación, los efectos visuales y las aplicaciones de inteligencia artificial en la creación de contenido, con ambiciones de posicionar a India como un jugador importante en la producción internacional.

Danish Devgn, quien aporta la experiencia de producción y emprendedor al rol, describió la filosofía creativa del estudio.

«En LVS, la originalidad es nuestra moneda y la inteligencia es nuestro motor», dijo. «Construimos historias de la manera en que los innovadores construyen tecnología: escalable, adaptable y atemporal. Desde la acción en vivo y la animación hasta los mundos inmersivos de AR/VR, nuestro objetivo es crear IP que resuenen a nivel mundial mientras permanecen profundamente arraigados y cerca de las emociones».

La tubería de desarrollo del estudio abarcará series, documentales, programación de estilo de vida, contenido publicitario, medios interactivos y proyectos de realidad virtual.