AJ Lee y CM Punk: ¿Están casados?

Ver CM Punk y AJ Lee luchando juntos en un Evento en vivo de WWE Premium como ellos Will en Wrestlepalooza fue francamente insondable no hace mucho.

La pareja de poder de lucha libre, nombres reales: Phil Brooks y April Méndez, no es solo un dúo en pantalla. Están juntos en la vida real y si, están casados. Los dos han estado casados ​​por más de 10 años después de casarse el 13 de junio de 2014.

CM Punk, AJ Lee Love Story comenzó en WWE TV

Los dos comenzaron a trabajar juntos cuando Lee se unió a WWE en 2011. No mucho después de eso, en realidad estuvieron involucrados en un triángulo amoroso en pantalla con Daniel Bryan.

Una interacción memorable llegó a mitad de 2012 cuando los dos como parte de una historia en pantalla compartieron un beso apasionado juntos. En su libro, Lee relató el momento en su librodiciendo que la tomó por sorpresa total.

«‘¡Nos estamos besando! Se supone que no debemos besar’ mi cerebro gritó a mi cuerpo», escribió. … Fue el mejor beso de toda mi vida. Lo que se suponía que era un picotaje no reconocido ahora estaba bordeando Smut, una sesión de hardcore y Makeout, que ocurre 20 segundos en tiempo extra, en vivo en el aire. Intentamos parar, y por un momento puede vernos comenzar a separarse, pero flotó un segundo demasiado antes de que Phil agrega un último tirón de mi labio. Años más tarde, le hice saber que esa era mi parte favorita «.

No debería sorprendernos que los dos comenzaran (oficialmente) a las citas en 2013.

Divorcio desordenado el día de la boda

Después de una breve temporada de citas, los dos se casaron en 2014. El día de la boda de la pareja coincidió con algunos de los tiempos más oscuros de la carrera de Punk. Estaba saliendo con WWE, y como recordó en una infame entrevista con el ex amigo y luchador profesional Colt Cabana, la compañía en realidad notificó a Punk de su liberación el día de su boda.

«El día de mi boda obtuve un FedEx por correo. Fueron mis documentos de terminación. Fui despedido», dijo Punk en el podcast, como Transcrito por Sporting News. «Fui despedido, el día de mi boda. Muy calculado, muy deliberado. Por mucho que me reí y no dejé que me afectara el día, estaba como una vez más, también presionó (improperio) lejos. Empujó al tipo equivocado».

Fue la culminación de una ruptura muy desordenada y pública entre los dos lados. El ex presidente de la WWE, Vince McMahon, en una aparición en el programa de entrevistas de la Red WWE de Steve Austin se disculpó con el punk.

«Me gustaría disculparme», dijo McMahon. «A veces en una gran corporación, las personas legales no necesariamente saben lo que están haciendo las relaciones con el talento y (viceversa), y el punk obtuvo algunos documentos de indemnización además del día en que se casó. Eso fue una coincidencia, así que quiero disculparme personalmente por eso».

McMahon también agregó que esperaba que pudiera haber una reconciliación en algún momento y que Punk podría regresar a la WWE.

Con WWE detrás de ellos, Punk y Lee yacían bajos por un tiempo, viviendo sus vidas en Los Ángeles y Chicago con su perro Larry. Con Punk desaparecido, Lee permaneció en la compañía, y en 2015, criticó públicamente a WWE por cómo pagaba a sus mujeres. Eso precedió al final de su carrera con la compañía, y finalmente se retiró en 2015, citando una lesión en el cuello.

Todo se llenó Círculo

Punk también apareció con su carrera de lucha libre. Sin embargo, eventualmente ataba las botas nuevamente, esta vez con AEW. Tuvo una carrera exitosa, aunque controvertida, con la promoción que terminó en 2023 cuando fue despedido después de una pelea entre bastidores. Dos meses después, con Paul «Triple H» Levesque ahora corriendo efectivamente creativo, Punk hizo un regreso sorpresa a la WWE en la serie Survivor.

Lee, mientras tanto, permaneció callado y fuera del centro de atención detrás de escena. Eso cambió en septiembre de 2025, casi dos años después del regreso de Punk, cuando regresó en un episodio del 12 de septiembre de «Smackdown» para disparar un ángulo junto a su esposo con Seth Rollins y Becky Lynch, quienes también están casados ​​en la vida real.

Lee, presumiblemente con una lista de salud limpia después de la lesión en el cuello, Según se informa, firmó un contrato de varios años con WWE.