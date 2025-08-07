AJ Hinch de los Tigres tiene una advertencia severa cuando Al Central Lead Plummets

Otra pérdida y la vieja angustia se está volviendo hacia el Detroit Tigres. Atrás quedó la buena voluntad de la racha ganadora de cuatro juegos justo antes de la fecha límite de intercambio, cuando los Tigres maltrataron el Diamantes. Ahora, Detroit ha perdido cuatro de seis juegos, y aunque la mayor parte de la división vendió piezas la semana pasada, la ventaja que una vez se encargó en la LL Central ahora se ha reducido a 6.0 juegos.

Los Guardianes, hundidos por sus propios oficios y perseguidos por una controversia del juego, todavía han ganado siete de ocho y son 19-7 en sus últimos 26 juegos. Tenían 15.5 juegos atrás Hace un mes, y han afeitado 9.5 juegos en ese déficit en solo 30 días.

¿Es hora de que los Tigres se preocupen por ganar el Central? Tal vez, pero el gerente AJ Hinch tiene otro enfoque.

Los tigres deben ‘preocuparse por nosotros mismos’

Hinch advirtió a su equipo que, en lugar de verificar la clasificación, los jugadores deberían estar mirando en el espejo.

«Será mejor que nos preocupemos por nosotros mismos», dijo Hinch, Según la prensa libre de Detroit. «No me importa si tienes una ventaja de un juego o una ventaja de 20 juegos, si no juegas un buen béisbol, voy a sentarme aquí y decirte que tenemos que ser mejor».

Los problemas para los tigres son muchos. Han ordeñado su comienzo rápido de la temporada durante meses, yendo 33-33 desde el 22 de mayo, y aunque han perdido a los lanzadores clave por lesiones (como lo ha hecho todo el equipo en el béisbol), han hecho poco precioso para llenar esas entradas con titulares de calidad.

AJ Hinch: ‘Juega tu 162’

Los Tigres tienen una efectividad de 4.45 desde el All-Star Break, que es el 11º peor en el béisbol, y han luchado entre los titulares después de Tirar de Skubal y entre el cuerpo de ayuda. Entonces hay preocupaciones de lanzamiento.

Hinch dijo que no importa cuán consciente de los medios sea sobre el lugar deslizante del equipo en el Central, hablar sobre ganar la división o aferrarse a uno de los dos primeros lugares en la Liga Americana, lo que les permitiría esquivar una serie de comodines, no ha venido del gerente o entrenadores.

«No hemos hablado una vez sobre nada externo», dijo Hinch. «He sido muy, muy consistente que hayas jugado tus 162 (juegos), y aún no lo hemos hecho, y vamos a hacerlo, y nos haremos probar».

Tigres golpeando – mucho

Pero también hay preocupaciones en el plato. Los Tigres se han ponchado 171 veces desde el descanso, la cuarta parte de cualquier equipo, y su agresión de swing-e-fish los está mordiendo.

Como Cody Stavenhague de la atlética Señaló: «Desde el descanso, los Tigres lideran MLB con una tasa de ponches del 25.9 por ciento. Peor aún, también tienen la tasa de caminata más baja de cualquier equipo con solo 4.7 por ciento».

Hinch preocupa que sus bateadores estén tratando de ganar juegos ellos mismos en cada bate.

«Estamos tratando de hacer demasiado», dijo Hinch. «Estamos tratando de golpear cada lanzamiento por daño. Estamos tratando de cubrir todo tipo de formas. Cuando intentas hacer demasiado, no es una gran receta contra cualquier lanzamiento que enfrentas».