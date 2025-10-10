AJ Brown da una respuesta extraña mientras se dirige a la única reunión de jugadores

Jimmy Kempski, del Philly Voice, informó sobre Águilas de Filadelfia estrellas ofensivas – Jalen duele, A.J.Brown y Saquon Barkley – “tuvimos una conversación larga y positiva” juntos el lunes para resolver cualquier problema. Tanto Hurts como Barkley confirmaron con los periodistas que esa reunión ocurrió.

Sin embargo, Brown se negó a decir que la reunión tuvo lugar después de que los Eagles sufrieran una segunda derrota consecutiva el jueves por la noche.

«No recuerdo una reunión. No sé de qué estás hablando», dijo Brown a los periodistas, a través de EJ Smith de PHLY Sports. “Necesitas hablar con ellos, no lo recuerdo.

«No lo recuerdo».

AJ Brown dijo que no «recuerda una reunión» entre él, Jalen Hurts y Saquon Barkley cuando se le preguntó si los tres tuvieron una conversación a principios de esta semana. #águilas Aquí está el intercambio: pic.twitter.com/xVnkzcRL6c -EJ Smith (@EJSmith94) 10 de octubre de 2025

Es difícil describir la respuesta de Brown como algo que no sea extraño, especialmente después de otra derrota. Los Eagles no anotaron en la segunda mitad el jueves por la noche y sufrieron un revés 34-17 ante el Gigantes de Nueva York.

Con la derrota, Filadelfia ha sufrido derrotas consecutivas por primera vez desde 2023.

Acabado marrón la noche con seis recepciones y 80 yardas recibidas.

¿AJ Brown trollea a los medios con respuesta sobre una reunión exclusiva para jugadores?

Varios reporteros de Filadelfia, junto con expertos de la liga de NFL Network, publicaron sobre Brown y revelaron que no recuerda una reunión con Barkley y Hurts esta semana. En reacción a esas publicaciones en X, Los usuarios de las redes sociales respondieron. diciendo que Brown estaba troleando a los medios.

Basado en el hecho de que Brown obviamente sonríe mientras dice que no «recuerda» la reunión, es muy posible que el receptor se estuviera divirtiendo con los reporteros.

Aún así, la respuesta de Brown parece extraña.

A muchos fanáticos no les gustan los medios, por lo que tal vez el comportamiento de Brown no sea mal visto por mucha gente. Pero tomar a la ligera una reunión que se suponía sería parte de una solución para la ofensiva de Filadelfia después de otra derrota podría resultar contraproducente para el receptor.

Algunos usuarios de redes sociales especularon Brown dio su respuesta como una forma de actuar rebelde, lo que podría llevar a un intercambio.

Las Águilas no logran recuperarse contra los Gigantes

El receptor número uno de Filadelfia obtuvo el jueves su segundo mejor total de yardas de la temporada 2025. Sin embargo, fue una noche difícil para la ofensiva de los Eagles en general.

Las dos últimas campañas de Filadelfia terminaron en pérdidas. Hurts lanzó su primera intercepción de la temporada en zona roja. Antes de la selección, los Eagles tuvieron la oportunidad de reducir la ventaja de Nueva York a una anotación.

corriendo de regreso AJ Dillon perdió un balón suelto en la siguiente posesión.

Los Eagles no desperdiciaron una ventaja en la segunda mitad porque nunca lo hicieron después del medio tiempo del jueves. Pero el tercer y cuarto cuarto fueron tan bien como lo fueron para Filadelfia el domingo frente a los Broncos de Denver.

Los Gigantes superaron a los Eagles 168-115 después del medio tiempo. Filadelfia no tuvo una conversión de tercera oportunidad en la segunda mitad y acertó 1 de 9 en tercera oportunidad en general.

Los Eagles ahora tendrán algo de tiempo para descubrir qué salió mal en los últimos dos juegos. Su próximo enfrentamiento será el domingo 19 de octubre a la 1 pm ET. Las Águilas visitarán el Vikingos de Minnesota.

El domingo siguiente, los Eagles volverán a ver a los Giants antes de tomarse su semana de descanso. Luego, Filadelfia abrirá noviembre con dos duros oponentes de la NFC Norte: el Empacadores de Green Bay y Leones de Detroit.