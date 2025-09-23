París, en vivo – centrocampista Barcelona hija, Aitana Bonmatinuevamente la historia incisa logrando Ballón D o Purri 2025. El prestigioso premio fue entregado en una ceremonia en Theatre du Châtelet, París, lunes (22/09/2025) hora local nocturna.

Este se convirtió en el tercer título de Ballon d’Or seguido para Bonmatí después de que también ganó en 2023 y 2024.

Temporada espectacular con Barcelona

Bonmatí parecía impresionante durante la temporada 2024/2025. Trajo el Barcelona Putri para ganar los agudos domésticos (liga, trofeos y Super Cups), y penetró en la final de la Liga de Campeones Femeninos, a pesar de que el campeonato falló.

A nivel internacional, el mediocampista de 27 años también jugó un papel importante en la entrega del equipo nacional español Putri condujo a la final de 2025 euros Putor Putor, antes de perder dramáticamente a través de las penalizaciones de Inglaterra.

A granel Caldentey y Russo

En la lucha por Ballon d’Or hija 2025, Bonmatí superó a su compatriota Mariona Caldensey (Arsenal) que terminó segundo, así como al delantero del equipo nacional de Inglaterra Alessia Russo (Arsenal) que ocupa el tercer lugar.

«Ganar el Ballon d’Or tres veces seguidas es algo que nunca he imaginado. Gracias a Barcelona, ​​el equipo nacional y todos los que siempre me apoyan», dijo Bonmatí lleno de emoción.

Otro premio para Ballon d’Or Putri 2025

Además de Ballon d’Or Putri para Bonmatí, también se anunciaron varios otros premios en la noche de adjudicación:

Kopa Cup (mejor jugadora joven de las mujeres): Vicky López (Barcelona/España)

Copa Yashin (mejor portero de las mujeres): Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Gerd Muller Cup (puntaje superior femenino): Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)

La Copa Johan Cruyff (Mejor entrenadora de Potri): Sarina Wiegman (Inglaterra/Equipo Nacional Holandés)

El equipo de este año: Arsenal Putri (Inglaterra)

Dominación de Barcelona y Arsenal

La lista de premios Ballon d’Or Putri 2025 muestra el dominio de los mejores clubes europeos. Barcelona dominó a través de Bonmatí, Vicky López y Pajor, mientras que el Arsenal colocó a Mariona Caldentey y Alesia Russo en el top 3 del mundo y ganó el título del equipo de este año.