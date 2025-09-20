Aisar Khaled fue expulsado por Balinés cuando le dio ayuda, ¿qué estaba mal?

Bali, Viva – Nombre de YouTuber de Malasia, Khaled AisarDe repente, en el centro de atención después de que el video fue viral cuando se expulsó al canalizar la ayuda en el sitio de desastre en Bali.

En el video que compartió en su Instagram personal, se vio a un hombre hablando en un tono alto, pidiéndole a Aisar que detuviera sus actividades. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«No existan aquí. La gente está limpiando, usted hace atascos de tráfico. Ve, ve», dijo el hombre citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

El video también activó pros y contras. Muchos ciudadanos lamentaron la fuerte actitud del hombre, mientras que otros se preguntaron qué sucedió exactamente detrás de la cámara.

Aclaración de activistas sociales

El velo de este incidente finalmente se reveló después de que el activista social Muhammad Rizal Ramadhan habló. El que también llevó a cabo una acción humanitaria en Bali confirmó que la comunidad local estaba en realidad muy abierta a la asistencia desde el exterior.

«Estamos a salvo, los balineses nos aceptan muy bien», escribió Rizal a través de cargas en Instagram.

Rizal dijo que él y el equipo habían estado en el campo durante días y nunca habían experimentado un rechazo similar. Eso lo hizo curioso e intentó explorar la verdadera causa de los eventos que sucedió a Aisar Khaled.

Ubicación incorrecta, tiempo incorrecto

Después de ser rastreado, Rizal descubrió que el problema no eran las buenas intenciones de Aisar, sino la ubicación elegida. En ese momento, el área que se convirtió en el punto de distribución de asistencia se centró en limpiar a los residentes.

«Después de descubrir, resultó que Bang Aishar se compartió en un lugar que estaba limpiando», explicó Rizal.

Debido a las sólidas condiciones de campo, la presencia de Aisar y el equipo realmente obstaculizaron las actividades de los residentes. El camino estrecho está estancado, el espacio para el movimiento de las personas que trabajan también están perturbados.

«Por lo tanto, causa que el espacio para aquellos que están limpiando sean perturbados. Por lo tanto, eso desencadena la ira de los residentes que están limpiando», dijo Rizal.

Lecciones de incidentes

Este caso es un recordatorio importante para los voluntarios y creadores que desean canalizar la asistencia en el área de desastre. Aunque sus intenciones son buenas, la coordinación con los residentes locales sigue siendo crucial para que la acción social no cause nuevos problemas.

Al final, el pueblo balinés seguía siendo amable y abierto a cualquiera que viniera a ayudar. Es solo que la elección del lugar y el tiempo deben ajustarse a las condiciones en el suelo.