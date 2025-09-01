Airlangga pede fuerte economía fundamental de la República de Indonesia encabeza el rendimiento del mercado de capitales

Yakarta, Viva – JCI abrió 275 puntos o 3.52 por ciento a 7,555, en la apertura del comercio de la Bolsa de Indonesia (IDX) el lunes 1 de septiembre de 2025.

Sin embargo, el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto asegurar, Fundamentos económicos Indonesia permanece sólido En medio de la dinámica del mercado y las últimas situaciones sociopolíticas nacionales.

Esto fue transmitido por Airlangga en una estabilidad de una conferencia de prensa Mercado de capitales Indonesia ‘, que se celebró en la Bolsa de Indonesia (IDX), Yakarta.

«Y este fundamental es importante. Por supuesto, entendemos que el mercado de capitales tiene dos cosas, fundamentos y sentimiento. Indonesia fundamental es sólida, su durabilidad es fuerte», dijo Airlangga, lunes 1 de septiembre de 2025.



Ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, cuando se reunió en el Ministerio de Comercio, Yakarta, el lunes 30 de junio de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Agregó, ya que el indicador principal también mostró una mejora, la economía indonesia del segundo trimestre de 2025 aún podría crecer un 5.12 por ciento interanual (YOY).

Esto fue agregado por la fabricación del índice de gerentes de compras (PMI) que había regresado a la zona de expansión al nivel de 51.5, después de poder bajar al nivel de 49.2.

Mientras que el JCI en sí había penetrado en el récord más alto de la historia, al tocar el nivel de 8.022 la semana pasada.

Luego, continuo Airlangga, la inflación se mantuvo en 2.70 por ciento con la proyección de la inflación en agosto de 2025, que según él sería bueno y controlado. De hecho, el tipo de cambio Rupiah también es relativamente estable en el rango de Rp 16,460 por dólar estadounidense.

Sin mencionar la importación de bienes de capital que lograron crecer un 5,08 por ciento en el segundo trimestre de 2025, lo que indica el potencial de expansión de inversión en el próximo trimestre. Esto todavía se agrega a la velocidad del dinero y las transacciones, lo que muestra la alta actividad económica en el país.

«El excedente de balanza comercial constante y los últimos datos son relativamente buenos. El consumo interno sigue siendo fuerte, la alta movilidad comunitaria, los aumentos de gastos minoristas y el gobierno continúa alentando el estímulo, incluido el poder adquisitivo antes de la Navidad y el Año Nuevo», dijo.