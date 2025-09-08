Airlangga llama despidos en Gudang Garam debido a la modernización, promete monitorear

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto enfatizó que su partido monitorearía fenómenos relacionados con la terminación del empleo (Despido) en PT Gudang Garam.

Según él, el fenómeno de los despidos en uno de los productores cigarrillo La patria más grande es el resultado de los esfuerzos modernización que lo realiza la empresa.

«Monitoreamos (sobre despidos), porque Gudang Garam también ha usado la modernización. Veremos», dijo Airlangga en la oficina de la economía de Kemenko, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Muahimin revisó el trabajador de cigarrillos Gudang Garam en Kediri

Sin embargo, Airlangga admitió que su partido no había recibido ningún informe del Gudang Garam con respecto a este problema de despido.

Se sabe que anteriormente ha sido circular por un video en las redes sociales, que muestra la atmósfera de la emoción de docenas de empleados de Pt Gudang Garam en Tuban, Java Oriental, que se daban la mano mientras hacían la separación.

En el video de 1 minuto de 17 segundos, se vio a varios empleados con camisas con un bordado típico de logotipo de Gudang Garam en el bolsillo de su camisa.

Las noticias sobre los despidos masivos en Gudang Garam también han sido confirmados por el presidente del partido Obrero Al mismo tiempo, el Presidente de la Confederación de la Unión de Trabajadores de Indonesia (KSPI), dijo Iqbal. Sin embargo, Iqbal dijo que su partido primero verificaría la información del despido en Gudang Garam.

El propietario del almacén de sal de este año rebotó en la lista de los 10 más ricos en Indonesia.

Sin embargo, si realmente se producen este despido masivo, Iqbal afirmó que la condición era una imagen del poder adquisitivo cada vez más débil de las personas que tuvieron un impacto en la disminución en la producción de la industria de los cigarrillos.

«Acabamos de conocer, ha habido un despido de trabajadores en PT Gudang Garam. Primero verificaremos», dijo.