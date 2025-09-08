Airlangga está apuntando a una transacción total en Harbolnas 2025 para alcanzar RP 35 billones

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga HartartoTotal de orientación valor de transacción En el Día Nacional de Compras en línea (Harbolnas) del 10 al 16 de diciembre de 2025, puede llegar a Rp. 35 billones.

Leer también: Airlangga llama despidos en Gudang Garam debido a la modernización, promete monitorear



Afirmó que este impulso es parte de los esfuerzos del gobierno, para fortalecer el papel de las MIPYME en la economía digital. Además, el número total de MIPYME que participarán en el evento está dirigido a alcanzar más del 50 por ciento

«Desde la hoja de ruta que había sido 4 meses antes, por supuesto, cada mes agregó RP 1 billón. Entonces, si Rp. 31 agregó RP

Leer también: Cumplir demandas laborales, Airlangga: se han formado el Consejo de Trabajo y la Fuerza de Tarea





Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Durante más de 12 años, en 2024 el programa Harbolnas ha registrado una transacción total de RP 31.2 billones con un gasto promedio por persona que alcanza RP 318,000.

Leer también: Airlangga pede fuerte economía fundamental de la República de Indonesia encabeza el rendimiento del mercado de capitales



Por lo tanto, en el evento de este año, Airlangga enfatizó que en lugar de ser solo una fiesta de descuento, Harbolnas 2025 Esto también es un impulso para fortalecer el ecosistema de la economía digital nacional.

«Por lo tanto, debemos volver en actividades como esta, para alentar a la clase media tanto en términos de ecosistemas, en términos de productores y tuberías a través del comercio electrónico, incluidos los consumidores», dijo.

Por lo tanto, Airlangga también le ha pedido al Ministro de Comercio, Budi Santoso, que aumente la competitividad de las pequeñas plataformas de comercio electrónico. Porque según él, el comercio electrónico actualmente todavía se centra solo en 3-4 grandes plataformas, y es diferente de lo que el gobierno esperaba al comienzo del establecimiento del Lokapasar (comercio electrónico) que tenía la capacidad de distribuirse uniformemente.

Porque si la condición es como hoy, donde solo hay 3-4 plataformas de comercio electrónico jumbo, en realidad ha hecho que las pequeñas plataformas de comercio electrónico pierdan su capacidad de competir.

«Pero, por supuesto, también tomaremos una nota de que la plataforma de comercio electrónico, que solíamos esperar que esto también pudiera aplicarse a la plataforma de habilidades medianas, pero ahora ha sido aglomerado (centralizado) a solo 3-4 plataformas», dijo Airlangga.

«Entonces, Sr. Mendang, tal vez esto debe verse porque otras plataformas parecen estar cada vez más perdiendo la capacidad de competir», dijo.