Airlangga dice que los proveedores de pagos electrónicos están preocupados debido al QRIS, ¿qué pasa?

Jacarta – Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto reveló que el número de usuarios del Código de respuesta rápida estándar de Indonesia (Pellizco) en Indonesia son ahora más numerosas que las tarjetas de crédito.

Lea también: Bjorka vende 4,9 millones de clientes bancarios en la Dark Web por decenas de millones de transacciones utilizando criptomonedas



Airlangga dijo que el gran interés del público en utilizar QRIS ha llevado a los proveedores de servicios pago electrónico o pago electrónico empezando a preocuparme. Porque no sólo en Indonesia, QRIS también está empezando a penetrar en otros países de la región del Sudeste Asiático, como Malasia, Singapur y Tailandia.

«Los pagos QRIS siguen aumentando y el número de usuarios en Indonesia ha alcanzado más de 50 millones. Esto ya es más que los usuarios de tarjetas de crédito», dijo Airlangga Hartarto en Yakarta el jueves.

Lea también: El pago de la compensación por el subsidio a la energía debe completarse en un mes, Purbaya amenaza con cambiar de director general de presupuesto



Aparte de eso, QRIS también está empezando a llegar a países del este de Asia, como Japón, China y Corea del Sur. «Estamos presionando para que esto suceda en los Emiratos Árabes Unidos. Si podemos hacerlo, entonces no utilizaremos otras monedas para transacciones en el extranjero. Esto mantendrá la estabilidad de nuestra rupia», dijo Airlangga.

Lea también: SPayLater Pay QRIS con Lyodra: disfrute de cuotas del 0 %, un bono de activación de 500 000 y miles de promociones cuando compre sin conexión



El gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dijo que el valor total de las transacciones del Código de Respuesta Rápida del Estándar Indonesio (QRIS) entre países de Malasia, Singapur y Tailandia alcanzó los 1,66 billones de IDR hasta junio de 2025.

Mientras tanto, BI informó que el volumen de transacciones de pagos digitales a través de QRIS en general creció significativamente, es decir, un 162,77 por ciento (interanual/interanual) a partir de julio de 2025.

El aumento de QRIS está en línea con el creciente crecimiento de los pagos digitales en todos los componentes, creciendo un 45,30 por ciento (interanual) y alcanzando 4.440 millones de transacciones.

Los volúmenes de transacciones de aplicaciones móviles y de Internet aumentaron un 26,07 por ciento (interanual) y un 12,68 por ciento (interanual), respectivamente. (Hormiga)