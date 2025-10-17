Airlangga dice que el FMI elogia a la economía indonesia por ser capaz de navegar en una situación global incierta

Jacarta – Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto reveló que Indonesia es uno de los puntos brillantes o punto brillante en medio de la agitación económica mundial.

Explicó que esto se reflejó en el crecimiento economía A nivel nacional, alcanzó el 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025, uno de los más altos entre los países miembros del G20 con una inflación estable en el rango de 2,5 más o menos 1 por ciento.

«Institución FMI (Fondo Monetario Internacional) afirmó que en medio de la incertidumbre global, Indonesia es un punto brillante. Entonces Indonesia es brillante en comparación con otros países en incertidumbre, imprevisibilidad, Y incertidumbre«, explicó Airlangga en su declaración en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

«Con un crecimiento promedio de más del 5 por ciento en los últimos 7 años. Así que Indonesia ha crecido un 35 por ciento y Indonesia todavía es capaz de navegar en situaciones inciertas», enfatizó.

Además del crecimiento económico, Airlangga dijo que también se mantiene la estabilidad fiscal. Esto se refleja en el déficit presupuestario, que está por debajo del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), con un índice de deuda que se encuentra entre los más bajos entre los países del G20.

Tres importantes agencias de calificación internacionales también colocaron a Indonesia en el grado de inversión con perspectiva estable.

Además, en el sector del mercado financiero, el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) registró un máximo histórico de 8.200 y las reservas de divisas alcanzaron un récord de 157.000 millones de dólares estadounidenses en marzo de 2025.

El gobierno también implementó un banco de oro (banco de lingotes), colocó Rp. 200 billones en fondos en los bancos para fortalecer la liquidez y borraron las deudas incobrables de las MIPYMES productivas como forma de apoyo a los pequeños.

En términos de inversión, la realización en el primer semestre de 2025 se registró en 942,9 billones de rupias o un aumento del 13,6 por ciento anual, con una absorción de fuerza laboral de 1,2 millones de personas. “Este logro ha contribuido a mejorar el bienestar de la comunidad”, afirmó el Ministro Coordinador.

Mientras tanto, la tasa de pobreza cayó al 8,47 por ciento, la más baja de la historia, con un total de 23,85 millones de personas pobres en marzo de 2025. Airlangga dijo que el gobierno también estaba ampliando el acceso al capital barato a través del Crédito Empresarial Popular (KUR) a 3,46 millones de mipymes, agricultores y pescadores a partir de septiembre de 2025.

Ilustración de la inversión sostenible

Además, en el segundo semestre de 2025, el gobierno continuará con los estímulos a través del Programa Paquete Económico 8+4+5 y el Programa Nacional de Aprendizaje para fortalecer el consumo y tener un efecto multiplicador (efecto multiplicador).