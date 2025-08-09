Aireontae Erersery aterriza en la lista de vigilancia de pretemporada en toda la liga

El Houston Texans han tenido que recurrir a la selección de draft de segunda ronda de novato y un liniero ofensivo Aireontae Erersery. Fue, tal vez, más rápido de lo que querían. La decisión podría ayudarlo a cumplir con la proyección del analista de NFL.com Dan Parr sobre su impacto.

Parr enumeró a Eersery como el novato «fundamental» de los tejanos de la clase 2025.

Ersery fue la selección general número 48 del draft de este año. Podía mostrar rápidamente por qué los tejanos Intenté intercambiar por él Al menos otra vez antes de hacerlo con éxito en abril.

«El éxito de los Texans esta temporada se basa en una nueva línea ofensiva Jelling lo suficientemente bien como para proporcionar una protección mucho mejor para CJ Stroud. El Ersery de 6 pies 6 pulgadas y 331 libras jugará un papel importante en la decisión del destino de la unidad «, Parr escribió el 7 de agosto. «Si bien su tremendo tamaño y longitud son ventajas claras, Ersery tendrá que superar cierta tensión para ganar enfrentamientos de la NFL de manera consistente».

«El abridor de tres años en el tackle izquierdo con buen poder. Ersery no es un doblador natural, lo que crea desventajas con apalancamiento e al intentar reflejar frentes en movimiento». Lance Zierlein de NFL.com escribió antes del draft.

«Es enorme, pero se pone con buena rapidez con la prisa, usando su longitud y fuerza de la mano para reunirlo o bloquearlo. Su ancla se deriva de su mitad superior, lo que lo abre a los mostradores de mano. Eersery tiene el potencial de convertirse en un tackle inicial promedio en el lado derecho, pero su éxito estará vinculado a los enfrentamientos frente a él».

Stroud fue despedido 52 veces durante la temporada regular 2024, la segunda más en la liga.

Eso llevó a los tejanos a revisar su línea ofensiva. El tackle izquierdo de los Texans intercambió Pro Bowl Lareme Tunsil hacia Comandantes de Washington y reclutado Ersery.

Aireontae Ersery tiene una gran oportunidad con los tejanos

Ersery ya está a la altura de parte de la facturación de Parr por él. Ersery ha mostrado su versatilidad para los Texans en el campo de entrenamiento. Esa es una señal alentadora para un jugador tan de desarrollo como Ersery.

«La selección de segunda ronda está programada para comenzar con el tackle derecho», escribió Parr. «Pero podría encontrarse protegiendo el lado ciego de Stroud en el tackle izquierdo, donde Ersery jugó durante las últimas tres temporadas, si Cam Robinson sostiene una lesión o es ineficaz «.

La última nota de Parr se ha concretado, con Ersery interviniendo en busca de un Robinson lesionado.

«Comenzando el tackle izquierdo Cam Robinson dejó la práctica después de lastimarse al comienzo del entrenamiento en el Greenbrier Sports Performance Center». Aaron Wilson de KPRC 2 escribió el 4 de agosto. «Robinson se fue bajo su propio poder y entró para ser examinado. Una fuente dijo que no creían que fuera un problema a largo plazo.

«No tener a Robinson durante la temporada sería un problema, pero los tejanos pueden tener que jugar sin él durante el campamento de entrenamiento».

Los comentarios de Aireontae Ersery son grandes

Parr señaló que el «Thunder/Lightning Duo» de los Texans. Consiste en su otra selección de segunda ronda y receptor abierto Jayden Higginsy 2025 tercera ronda y compañera de recierro Jaylin Noel. Parr dijo que el dúo será «divertido de ver» en la ofensiva de los Texans, pero eso también podría aplicarse a Ersery.

Erersery previamente promocionó el orgullo que toma al proteger a su mariscal de campo y abrir carriles.

Más recientemente señaló que todavía tiene mucho que demostrar.

Aierontae Ersery sobre cómo le está yendo hasta ahora: «Me siento bien donde estoy ahora, pero los anuncios (no lo hicieron), realmente no he hecho nada … solo soy una especificación en la pared y tratando de ganarlo todo, no se da nada». Me encanta esta mentalidad del novato. pic.twitter.com/r6lzeriqcq – Houston Stressans (@texanscommenter) 3 de agosto de 2025

Los tejanos ciertamente necesitan a Eersery para ayudar en ambas fases. Según la referencia de fútbol profesionalHouston empató para la sexta tasa de capturas más alta en 2024. También fueron 15º en yardas por tierra y empataron para las novenas yardas más altas antes del contacto por intento.