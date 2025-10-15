AirAsia está atacando el mercado de la aviación de Indonesia, lista para agregar cientos de aviones y expandir las rutas nacionales e internacionales.

Jacarta – CEO de Capital A, empresa matriz aerolínea aire asia, Tony Fernándezrevelando que habrá múltiples flotas aeronave Uno nuevo llegará pronto a Indonesia. Este gran paso es parte de la expansión masiva de AirAsia en la región del Sudeste Asiático, especialmente en Indonesia.

En una sesión especial de entrevistas en la Conferencia Global de CEO de Forbes en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025, Tony dijo que su partido estaba actualmente llevando a cabo conversaciones comerciales con varios fabricantes de aviones mundiales para comprar una nueva flota.

«Hemos pedido 350 (unidades). Muchos de estos aviones llegarán a Indonesia», dijo Tony, citado por Antara.

Su objetivo es que el número de flotas de AirAsia en Indonesia aumente hasta llegar a 100 aviones, desde las 30 unidades actuales. La inversión destinada a esta ampliación, afirmó Tony, alcanzó los miles de millones de dólares estadounidenses.

«Muchos de estos aviones llegarán a Indonesia. Estamos en el proceso final. Estamos hablando con Embraer, Aerobúsy coma”, dijo.

Además de aumentar su flota, AirAsia también planea ampliar su red de rutas de vuelos, tanto nacionales como internacionales. Tony cree que Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en un centro de conectividad de la aviación en la región asiática.

Anteriormente, Tony expresó un optimismo similar. Dijo que Yakarta se convertiría en uno de los principales centros de AirAsia en el sudeste asiático.

«?Creo que realmente podemos (hacerlo), con nuestra marca y nuestra red, para construir algunas rutas muy interesantes desde el norte de Asia, Australia y Medio Oriente hasta Indonesia, además de los centros que estamos construyendo, uno de los cuales es Yakarta», dijo hace algún tiempo.

Tony también enfatizó que la condición geográfica de Indonesia como país archipelágico no es un obstáculo para AirAsia, sino más bien una gran oportunidad para ampliar su red de rutas.

«Indonesia es una región donde, hasta donde yo sé, la distancia de un extremo al otro es de casi cuatro o cinco horas. Con esto, realmente podemos empezar a desarrollarnos», dijo Tony, concluyendo su declaración. (Hormiga)