Air israelí Gaza Gaza Gaza cada 8-9 minutos

Yakarta, Viva – Naciones Unidas (PBB) advierte las consecuencias de destruir civiles en GazaDespués de que las fuerzas israelíes intensificaron las huelgas de aire con alta frecuencia.

Leer también: Discutiendo el acuerdo sobre Gaza con Oriente Medio, Trump: los rehenes deben ser liberados



Citando datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), un portavoz de la ONU, dijo Stéphane Dujarric, en promedio, uno Ataque de Israel Golpeando a Gaza cada ocho a nueve minutos.

Donde durante las últimas 24 horas, las operaciones israelíes han aumentado rápidamente con un gran impacto en población civil. La crueldad hizo alrededor de 16.500 personas forzadas evacuar Desde el norte de Gaza hasta el sur de Gaza al día, especialmente el jueves.

Leer también: Oponentes del bloqueo israelí en Gaza, el comité internacional envió una nueva flota





Israel apunta al liderazgo de Hamas en el ataque a Qatar

Los oficiales de ayuda todavía están en el camino de los refugiados para proporcionar primeros auxilios, apoyo psicosocial, consulte los servicios especiales si es necesario y transmite la información de riesgo de los explosivos a los nuevos refugiados.

Leer también: ONU: Miles de Gazans se vieron obligados a evacuar debido a los ataques aéreos israelíes



Sin embargo, Dujarric advirtió que los desafíos en el campo se estaban volviendo más pesados. Porque a pesar de que ha habido este esfuerzo, cientos de miles de personas permanecen en la ciudad de Gaza en medio de condiciones inseguras.

Son muy dependientes de Asistencia humanitariaporque muchos servicios importantes están cerrados o deben ser reubicados.

Con respecto a las restricciones al acceso a la asistencia por parte de las autoridades israelíes, Dujarric dijo sobre los 15 esfuerzos de coordinación presentados para apoyar a los residentes en varias regiones de Gaza, solo siete fueron totalmente facilitados el jueves.

Las Naciones Unidas instaron a Israel a facilitar las operaciones totalmente humanitarias, incluido el movimiento de asistencia sin obstáculos para ingresar y cruzar la franja de Gaza.

En el borde occidental ocupado, más de 3.000 palestinos, la mitad de los niños, han sido desplazados debido a colonos ilegales y restricciones de acceso por Israel desde octubre de 2023.