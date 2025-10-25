Air India traslada algunos vuelos nacionales a la T2 del aeropuerto de Delhi, detalles aquí







aire india ha anunciado que algunos de sus vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi se trasladarán de la Terminal 3 (T3) a la Terminal 2 (T2) a partir del 26 de octubre de 2025. Para los pasajeros, la aerolínea compartirá el sábado detalles completos sobre sus operaciones a partir del domingo.

El cambio se produce cuando la Terminal 3 se somete a obras de ampliación por parte del Aeropuerto Internacional de Delhi (DIAL) para aumentar la capacidad de pasajeros internacionales.

La medida afecta a 60 de los vuelos nacionales diarios de Air India, que han sido renumerados con números de vuelo que comienzan con ‘AI-1XXX’. Los 120 vuelos domésticos diarios restantes y todos los vuelos internacionales seguirán operando desde la T3.

Se recomienda a los pasajeros que verifiquen la información de su terminal en los boletos, el sitio web de Air India o la aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto, dijo la aerolínea.

Para aquellos que necesiten hacer transbordo entre terminales, hay un servicio de transporte gratuito cada 20 minutos entre T1, T2 y T3.

Los pasajeros con movilidad reducida podrán utilizar el servicio de buggy, mientras que todos viajeros También se podrá recorrer un pasillo cubierto que conecta las zonas de llegadas de la T2 y la T3. Los traslados a la terminal deben tardar entre 30 y 45 minutos para tener en cuenta los tiempos de viaje y espera.

Los procedimientos de equipaje varían según el viaje: para las conexiones internacionales a nacionales, las maletas deben recogerse en la llegada, pasar por la aduana y dejarse en el mostrador de transferencia T3. Para vuelos nacionales a nacionales o nacionales a internacionales con equipaje facturado, no se requiere recogida.

Air India ha solicitado a sus pasajeros que mantengan actualizados sus datos de contacto para recibir notificaciones de cambios de terminal. El personal de tierra con camisetas identificables estará disponible para ayudar a los viajeros.

Qué cambia y qué no cambia

Air India traslada 60 de sus vuelos domésticos diarios en Delhi a la T2

120 otros diarios domésticos vuelos en Delhi seguirá operando desde la T3

Todos los vuelos internacionales seguirán operando desde la T3

Vuelos nacionales se trasladan a la T2

Los vuelos de Air India que se trasladan a la T2 pasan a ser ‘AI-1XXX’

Si su número de vuelo nacional tiene cuatro dígitos y comienza con ‘1’, entonces su vuelo sale o llega a Delhi T2 (por ejemplo, AI1737)

Si tu número de vuelo no sigue este formato operará desde la T3

«Siempre verifique su terminal antes de dirigirse al aeropuerto a través del sitio web o la aplicación móvil de Air India o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. La información de la terminal también está impresa en su boleto para facilitar el acceso», dijo Air India.





