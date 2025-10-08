Air India, Starlux Airlines se unen para expandir la red de viajes en todo Asia







Air IndiaEl portaaviones insignia de la India ha entrado en una asociación interlínea con Starlux Airlines, con sede en Taiwán, ofreciendo a los viajeros una conectividad mejorada y opciones de viaje sin problemas en Asia.

El acuerdo permite a los pasajeros reservar itinerarios de boletos individuales que combinan vuelos Air India y Starlux, asegurando el manejo coordinado de equipaje y las conexiones más suaves. Según la asociación, los clientes de Air India pueden acceder a Taipei a través de las puertas del sudeste de Asia, incluidos Hong Kong, Bangkok, Singapur, Ho Chi Minh City y Kuala Lumpur.

Por el contrario, los pasajeros de Starlux Airlines pueden conectarse con las ciudades indias (Delhi, Mumbai, Chennai y Bengaluru) a través de las puertas de enlace compartidas en Hong KongBangkok, Singapur, Ho Chi Minh City y Kuala Lumpur.

Nipun Aggarwal, director comercial de Air India, dijo: «Estamos entusiasmados de asociarnos con la aerolínea de servicio completo de lujo Starlux Airlines para mejorar las opciones de viaje para nuestros clientes a Taiwán. Este acuerdo interlínea refleja el compromiso de Air India de proporcionar experiencias premium al tiempo que introduce pasajeros de Starlux a las ciudades vibrantes de la India a través de nuestra extensa red».

Fundada en la filosofía de hacer que el lujo sea accesible para todos, Starlux Airlines Opera más de 30 rutas internacionales de Taiwán, que cubren destinos, incluidos Estados Unidos, Japón, Macao, Hong Kong, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur. La aerolínea enfatiza la seguridad y el servicio de primer nivel, con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo verdaderamente lujosa.

Las reservas para los vuelos interlíneas están disponibles a través de agentes de viajes en todo el mundo y pronto se abrirán progresivamente en el sitio web y la aplicación móvil de Air India.

Air India Express para operar 20 vuelos diarios desde el aeropuerto de Navi Mumbai

Mientras tanto, varias aerolíneas, incluida Air India, han presentado sus planes de operación de vuelo desde el Aeropuerto de Navi Mumbai.

En su fase inicial, Air India Express planea operar 20 salidas diarias, que ascienden a 40 movimientos de tráfico aéreo (ATM), conectando más de 15 ciudades en toda la India. A mediados de 2016, la aerolínea tiene como objetivo escalar hasta 55 salidas diarias (110 cajeros automáticos), incluidas cinco rutas internacionales. La red se expandirá aún más a 60 salidas diarias (120 cajeros automáticos) para el invierno de 2026, como se indica en el lanzamiento.

Campbell Wilson, CEO y director gerente de Air India, dijo: “Esperamos comenzar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Navi Mumbai, como Mumbai Se une a la Liga de las Ciudades del Mundo con más de un aeropuerto. Esta expansión apoyará el crecimiento de la India como un centro de aviación global y fortalecerá la conectividad tanto para los pasajeros como para la carga «.

Se espera que los vuelos nacionales comiencen en diciembre de 2025, seguidos de operaciones internacionales probablemente a partir de febrero de 2026.





