Air India reanudará vuelos sin escalas entre Delhi y Shanghai a partir de febrero







Air India anunció el lunes la reanudación de sus vuelos sin escalas entre Delhi y Shanghai (PVG) a partir del 1 de febrero de 2026, lo que marca el regreso de la aerolínea nacional a China continental después de casi seis años. Sujeto a las aprobaciones regulatorias, Air India también planea introducir servicios sin escalas entre Mumbai y Shanghai más adelante en 2026.

Según un comunicado de prensa emitido por la aerolínea, Shanghai es el destino internacional número 48 del grupo Air India, que sigue transportando más pasajeros internacionales que cualquier otra aerolínea en la India.

aire india operará la ruta Delhi-Shanghai cuatro veces por semana utilizando su avión Boeing 787-8 de doble pasillo, que ofrece 18 asientos cama en Business Class y 238 espaciosos asientos en Economy Class.

El restablecimiento de los servicios se produce tras los recientes acuerdos diplomáticos entre India y China que restablecieron los enlaces aéreos detenidos a principios de 2020. Air India lanzó originalmente servicios sin escalas a China continental en octubre de 2000.

Campbell Wilson, director ejecutivo y director general de Air India, dijo: «La reanudación de nuestros servicios Delhi-Shanghai es más que el lanzamiento de una ruta. Es un puente entre dos grandes civilizaciones antiguas y potencias económicas modernas. En Air India, estamos felices de volver a conectar uno de los corredores aéreos más importantes del mundo, permitiendo a los viajeros buscar oportunidades en negocios, comercio, atención médica, educación y cultura con la comodidad y la cálida hospitalidad india que definen a Air India».

Horario de vuelos entre Delhi (DEL) y Shanghái (PVG)

El vuelo AI352 Delhi-Shanghai operará los martes, jueves, viernes y domingos. Despegará a las 00:00 horas y llegará a Shanghai a las 20:20 horas.

El vuelo AI351 Shanghai-Delhi operará los martes, jueves, viernes y domingos. Despegará a las 22.00 horas y llegará a las 3.15 horas del día siguiente.

Se espera que el enlace aéreo restaurado impulse los intercambios en los sectores farmacéutico, tecnológico, educativo y otros.

Las reservas para los vuelos Delhi-Shanghai están abiertas a través de todos los canales, incluido el sitio web de Air India, la aplicación móvil, las oficinas de venta de boletos en los aeropuertos, los centros de contacto y a través de agentes de viajes en todo el mundo, informó la aerolínea.

El aeropuerto internacional Navi Mumbai comenzará a operar a partir del 25 de diciembre

Aeropuerto Internacional Navi Bombay (NMIA) comenzará operaciones de vuelos comerciales a partir del 25 de diciembre, manejando inicialmente 23 salidas diarias programadas, según un comunicado del lunes, informó la agencia de noticias PTI.

Durante el primer mes, el aeropuerto funcionará 12 horas diarias, de 8 a 20 horas, gestionando hasta 10 movimientos de vuelos por hora. Durante este período, se espera que NMIA maneje alrededor de 120 movimientos de tráfico aéreo cada día.

Desarrollado por Aeropuerto Internacional Navi Mumbai Pvt Ltd (NMIAL), NMIA, un vehículo de propósito especial de propiedad conjunta del Grupo Adani y la Corporación de Desarrollo Industrial y Municipal de Maharashtra Ltd (CIDCO), es el segundo aeropuerto más importante de la Región Metropolitana de Mumbai (MMR). El aeropuerto fue inaugurado por el primer ministro Narendra Modi el 8 de octubre.

A partir de febrero de 2026, NMIA pasará a operar las 24 horas, ampliándose a 34 salidas diarias.

Según el comunicado, el vuelo inaugural que aterrizará en NMIA será el IndiGo 6E460 desde Bengaluru, cuyo aterrizaje está previsto para las 8:00 am. Poco después, IndiGo 6E882 partirá hacia Hyderabad a las 8:40 am, marcando el primer servicio de salida desde el nuevo aeropuerto.

(Con entradas PTI)





Fuente