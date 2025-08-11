Air India para suspender los vuelos de Delhi-Washington desde el 1 de septiembre







Agua india El lunes anunció que detendrá sus vuelos directos entre Delhi y Washington DC a partir del 1 de septiembre de 2025. La decisión se debe a una combinación de razones, principalmente una escasez de aviones disponibles y otros problemas continuos, informó el IANS.

En una declaración oficial, la aerolínea dijo que la suspensión se basa principalmente en el déficit planificado en la flota de Air India, ya que la aerolínea comenzó a modernizar 26 de sus aviones Boeing 787-8 el mes pasado.

«Este extenso programa de modernización, dirigido a mejorar significativamente la experiencia del cliente, requiere una falta de disponibilidad prolongada de múltiples aviones en cualquier momento hasta al menos a finales de 2026. Que, junto con el cierre continuo del espacio aéreo sobre Pakistán, impacta las operaciones de larga distancia de la aerolínea, que conduce a las rutas más largas y aumentadas y aumentadas», dijo la línea aérea, según la ola.

Los clientes con reservas de Air India hacia o desde Washington DC más allá del 1 de septiembre de 2025 serán contactados y se les ofrecerá arreglos de viaje alternativos, incluida la recuperación de otros vuelos o reembolsos completos, según sus preferencias individuales, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, los clientes de Air India continuarán teniendo las opciones de vuelos únicos para Washington DC Via New York (JFK), Newark (EWR), Chicago y San Francisco, con los socios interlíneas de la aerolínea, Alaska Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, «permitiendo a los clientes viajar en un solo itinerario con su equipaje revisado hasta el destino final».

Air India dijo que continuará operando vuelos sin parar entre India y seis destinos en América del Norte, incluidos Toronto y Vancouver en Canadá.

La aerolínea ha estado bajo presión desde un mortal Boeing 787 Crash en Ahmedabad el 12 de junio. Dijo que la suspensión tiene como objetivo «mantener el resto del horario de vuelo confiable y funcionando sin problemas».

Air India recientemente comenzó un gran proyecto de actualización para mejorar la comodidad del cliente actualizando 26 de sus aviones Boeing 787-8. Debido a esto, varios aviones estarán fuera de servicio al mismo tiempo hasta al menos finales de 2026.

Temprano en el día, un enganche técnico en un vuelo de Air India que llegó desde Delhi llevó a un tenso retraso de una hora en el aeropuerto de Raipur, dejando alrededor de 160 pasajeros, incluido un MLA sentado, varado dentro del avión sin explicación inmediata, informaron los IANS.

