Air India, indio de petróleo Mou para el suministro de combustible de aviación sostenible







Air India e Indian Oil Corporation Limited (IOCL) firmaron el martes un memorando de comprensión (MOU) para el suministro de combustible de aviación sostenible (SAF), marcando lo que ambas compañías describieron como un paso importante hacia los viajes aéreos más ecológicos en India.

El MOU, firmado en presencia del presidente del petróleo indio como Director Ejecutivo (CEO) y Director Gerente de Sahney y Air India, Campbell Wilson, tiene como objetivo promover combustibles bajos en carbones en la aviación, apoyar los objetivos de descarbonización global y avanzar en la transición de la India hacia el transporte aéreo sostenible, dijo la línea aérea.

Sahney declaró que el acuerdo con Agua india representó «un paso estratégico en la transición de la India a la aviación sostenible». Agregó: «Con nuestro SAF certificado por ISCC-Corsia de Panipat, IndianOil está listo para proporcionar una solución de combustible sostenible que ayude a descarbonizar los viajes aéreos. Asociando con el transportista insignia de la India, estamos alineando el crecimiento nacional con objetivos climáticos globales y establecer un punto de referencia para la industria».

Wilson dijo que Air India estaba comprometido a apoyar el impulso del gobierno por la aviación sostenible. «A través de este MOU con IndianOil, Air India se compromete a apoyar a las iniciativas del Gobierno de la India para promover el desarrollo sostenible en el sector de la aviación y para promover sus propios objetivos de sostenibilidad para lograr el objetivo de IATA Net Cero para 2050», dijo.

El acuerdo se produce cuando Air India realiza un importante plan de renovación de flota, con 570 aviones nuevos en orden, que según la aerolínea lo ayudará a operar una de las flotas más bajas de emisión de carbono a nivel mundial. El transportista también ha adoptado varias medidas operativas para reducir las emisiones, incluidos los nuevos sistemas de planificación de vuelo, los programas de eficiencia de motor y fuselaje, y el rodaje de un solo motor.

Air India ya ha entrado en un Mou con el Consejo de Investigación Científica e Industrial y el Instituto Indio de Petróleo para colaborar en la investigación, el desarrollo y el despliegue de SAF.

El gobierno ha establecido un objetivo del 5 por ciento de la mezcla de SAF para 2030, con el petróleo indio recientemente se convirtió en el primero Empresa india Para asegurar la certificación ISCC Corsia para la producción de SAF en su refinería Panipat. La certificación establece su capacidad para producir combustible que cumpla con los estándares internacionales de sostenibilidad.

Air India, que regresó a la propiedad del Grupo Tata en 2022, se encuentra en medio de su programa de transformación VIHAAN.AI. Junto con su expansión de la flota, la aerolínea se ha fusionado con Vistara y AirAsia India, abrió la academia de capacitación de aviación más grande del sur de Asia y anunció planes para una nueva escuela de vuelo y una base de mantenimiento de Greenfield.

El MOU con IndianOil, dijeron las autoridades, representa un movimiento significativo hacia la alineación del sector de aviación de la India con compromisos climáticos internacionales.





Fuente