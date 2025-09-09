Air India, Indigo cancele vuelos a Katmandú en medio de protestas de Nepal







Air India y Índigo se encuentran entre las aerolíneas que cancelaron los vuelos que conectan a Katmandú el martes, después de que el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en la capital de Nepal se cerró temporalmente debido a las protestas masivas antigubernamentales, la agencia de noticias PTI. Nepal Airlines también canceló su vuelo de Delhi-Kathmandú.

Según una fuente de PTI, un vuelo de Air India que regresaba desde Katmandú tuvo que regresar a Delhi después de que se notó el humo en el aeropuerto durante su enfoque final. Otro vuelo de Air India con destino a Katmandú desde Delhi fue desviado a Lucknow antes de regresar a la capital nacional.

«En vista de la situación actual que prevalece en KatmandúLos siguientes vuelos AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 y AI211/212 que operan en la ruta Delhi-Kathmandu-Delhi se han cancelado hoy. Estamos monitoreando de cerca la situación y compartiremos más actualizaciones «, dijo Air India en un comunicado.

El transportista nacional opera seis vuelos diariamente entre Delhi y Katmandú, mientras que Indigo corre un vuelo en la ruta.

«En vista de la situación prevaleciente en #Kathmandú, el aeropuerto ha sido cerrado por operaciones. En consecuencia, todos los vuelos hacia y desde Katmandú están suspendidos a partir de ahora», dijo Indigo en un puesto en X.

La aerolínea agregó que está monitoreando de cerca los desarrollos y coordina con las autoridades locales para reanudar las operaciones lo antes posible.

SpiceJet también anunció en X que «debido a la situación prevaleciente en Katmandú, nuestros vuelos hacia/desde Katmandú se cancelaron para el 10 de septiembre de 25».

Mientras tanto, Air India Express ha decidido cancelar su vuelo de Bengaluru-Kathmandú programado para el miércoles.

Air India dijo además que a los pasajeros con reservas confirmadas hacia y desde Katmandú hasta el jueves, en boletos emitidos hasta el martes, se les ofrecería una exención única en los cargos de reprogramación, informó PTI.

India ha pedido a sus ciudadanos que diferiran los viajes a Nepal hasta que la situación se estabilice y haya emitido números de contacto de emergencia para nacionales actualmente en el país.

India emitió el martes números de contacto de emergencia para sus nacionales en Nepal, instándolos a comunicarse en caso de emergencia o necesidad de asistencia.

Nepal se ha convertido en el caos cuando el primer ministro KP Sharma Oli renunció después de protestas antigubernamentales masivas. Los manifestantes atacaron las residencias privadas de los principales políticos, incluido el presidente Ramchandra Paudel, y destrozaron el parlamento.

«Se solicita a todos los ciudadanos indios en Nepal que anoten los siguientes números de teléfono de la Embajada de la India, Katmandú, para el contacto, en caso de que enfrenten cualquier situación de emergencia o que requiera asistencia: 1. +977 – 980 860 2881 2. +977 – 981 032 6134», la embajada de la India en Nepal dijo en un puesto en un puesto en X..

El Ministerio de Asuntos Externos aconsejó a los ciudadanos indios que diferenciaran los viajes a Nepal y advirtieron a los que actualmente en el país se refugiaran en sus residencias actuales, eviten aventurarse a las calles y ejercer por precaución. También aconsejó a los nacionales que sigan los avisos de seguridad emitidos por las autoridades locales, así como la orientación de la Embajada de la India en Katmandú.

(Con entradas PTI)





Fuente