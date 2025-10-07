Air India Flight de Colombo a Chennai sufre el golpe de pájaro







Un vuelo de Air India Colombo-Chennai que transportaba a 158 pasajeros sufrió un golpe de ave el martes, obligando a la aerolínea a cancelar su viaje de regreso, dijeron las autoridades del aeropuerto.

El avión aterrizó de manera segura, y todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura del aviónellos han dicho.

El golpe de pájaro fue detectado después de que aterrizó en el aeropuerto aquí, agregaron las autoridades. El avión se ha basado en la base, y los ingenieros de Air India llevaron a cabo y los funcionarios de la aerolínea cancelaron su viaje de regreso debido al incidente, dijeron.

El avión organizó otro avión para 137 pasajeros que luego se fueron Colomboellos han dicho.





Fuente