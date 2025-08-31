Air India Flight AI2913 regresa a Delhi después de la advertencia de incendio del motor







La controversia con Air India no parece tomar una pausa, incluso después de tantos días. Un vuelo de Air India que opera desde Delhi a Indore el sábado se vio obligado a regresar a Delhi poco después del despegue. El vuelo regresó a la capital nacional después de una indicación de incendio en uno de sus motores, confirmó la aerolínea.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el vuelo AI2913 partió de Delhi. Mientras iba de Delhi a Indore, la tripulación de la cabina recibió una advertencia de incendio para el motor correcto. Después de seguir los procedimientos operativos estándar, los pilotos cerraron el motor afectado e iniciaron un regreso a Delhi.

Al abordar el problema relacionado, Air India emitió una declaración que destacó que `Vuelo AI2913, que opera de Delhi a Indore el 31 de agosto, se retiró a Delhi poco después del despegue, ya que la tripulación de la cabina recibió una indicación de incendio por el motor correcto. Después del procedimiento estándar, la tripulación de la cabina eligió cerrar el motor y regresó a Delhi, donde el vuelo aterrizó de manera segura ”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Destacando que el incidente no causó un gran pánico entre los viajeros, el portavoz del aerolínea Dijo que «el avión se ha basado en la inspección, y los pasajeros están siendo transferidos a un avión alternativo que operará el vuelo a Indore en breve. El regulador ha sido debidamente informado del incidente», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Sin embargo, mostrando una profunda preocupación por los viajeros en el vuelo, el portavoz, mientras emite una disculpa, declaró además que «lamentamos las molestias causadas a los pasajeros. En Air India, la seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra máxima prioridad», agregó.

Con este incidente que marca otra preocupación por Air India, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) se espera que analice el asunto en serio.

A principios del 4 de agosto, se informaron algunas pequeñas cucarachas a bordo de un vuelo Air India San Francisco-Mumbai.

Mientras abordaba el problema, un portavoz de Air India confirmó que dos pasajeros en el vuelo AI180 desde San Francisco a Mumbai a través de Kolkata fueron perturbados por la presencia de algunas pequeñas cucarachas a bordo.

El portavoz agregó además que «la tripulación de la cabina reubicó rápidamente a los pasajeros afectados a otros asientos dentro de la misma cabina, donde se mantuvieron cómodos durante el resto del viaje».

(Con entradas de ANI)





