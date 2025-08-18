Air India Flight aborta el despegue en Kochi debido al enganche técnico; MPS a bordo de SHA







Pasajeros de Air India Flight AI 504, programada para volar de Kochi a Delhi en las primeras horas del lunes, enfrentó una demora inesperada después de que el avión abortó el despegue debido a un problema técnico y regresó a la bahía, dijeron las autoridades. Según el Aeropuerto Internacional de Cochin Limited (CIAL), la hora de partida revisada fue a la 1:00 a.m. del lunes.

«Un problema técnico provocó que un vuelo de Air India con destino a Delhi abortara el despegue. Air India lo está rectificando y ha informado a Cochin International Airport Limited (CIAL) que están cambiando la aeronave. El nuevo tiempo de salida esperado es de 0100 horas», dijo un profesional cial en un comunicado. El incidente salió a la luz después de que el diputado del Congreso Hibi Eden, quien estaba a bordo del vuelo, publicó en las redes sociales que el avión parecía haberse deslizado en la pista.

«Algo inusual con este vuelo AI 504 … Simplemente se sintió como el patín de vuelo en la pista … y todavía no ha despegado …», escribió en una publicación de Facebook. Rajya Sabha El diputado Jebi Mather, también a bordo, dijo que el piloto anunció más tarde que el avión no podía usarse para viajar. «Ahora el piloto anunció … Este avión no se puede usar para viajar. Por lo tanto, cambiará a los pasajeros a otro avión y aproximadamente a la 1 de la mañana», dijo Mather.

Se esperan más detalles.

