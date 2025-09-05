Air India Express` Delhi-Indore Flight desarrolla falla del motor, el avión aterriza de manera segura







A Delhi-Indore Air India Express vuelo Tener 161 pasajeros a bordo el viernes sufrió una falla en el motor en el aire, con el piloto haciendo una llamada de `pan` pan ‘para indicar una emergencia que no potencialmente mortal, pero el avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Indore con un retraso de 20 minutos, dijo un funcionario.

El avión aterrizó en el aeropuerto Devi Ahilyabai Holkar en Indore y todos a bordo estaban a salvo, dijo.

«Después de recibir información sobre una falla técnica en uno de los motores del avión Air India Express que viene de Delhi a IndoreTomamos todas las precauciones y el avión aterrizó en el aeropuerto de Indore a las 9.55 a.m. Según el calendario, se suponía que aterrizaría en el aeropuerto de Indore a las 9.35 a.m. «, dijo el director del aeropuerto de Devi Ahilyabai Holkar, Vipinkant Seth, a PTI.

La tripulación de este avión con el número de vuelo IX 1028 y todos 161 pasajeros A bordo están completamente seguros, dijo.

Seth dijo que el piloto del avión envió una señal de ‘pan `pan’ al control del tráfico aéreo (ATC) después de lo cual se hicieron incendios y arreglos médicos en el aeropuerto según el procedimiento operativo estándar (SOP)

`Pan-pan` es una señal internacionalmente válida utilizada en la comunicación marítima y de la radio aérea. En la aviación, indica una situación urgente que requiere asistencia pero que no es potencialmente mortal. Cuando un piloto envía una señal de ‘pan-pan’, significa que la tripulación necesita ayuda inmediata de ATC o ‘Servicio de tierra’.

