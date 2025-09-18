Air India Express anuncia vuelos directos entre Bangalore y Bangkok







Air India Express anunció el jueves el lanzamiento de vuelos directos diarios entre Bengalurú y Bangkok, a partir del 18 de octubre.

Este servicio agrega Bangkok a la red tailandesa existente de Air India Express, que ya conecta Lucknow, Pune y Surat con el país.

Programa de vuelo (todos los tiempos locales):

Regreso → Pequeño: Departamento 11:00 AM | Llega 4:45 pm

Bangkok → Bengaluru: Partes 5:45 PM | Llega a las 8:30 pm

Frecuencia: diariamente

Tarifas introductorias y reserva:

Las tarifas introductorias de ida y vuelta comienzan en Rs 16,800, con tarifas unidireccionales en Rs 9,000 (Bengaluru-Bangkok) y Rs 8.850 (Bangkok-Bengaluru).

La aerolínea conecta directamente la ciudad con 30 destinos nacionales y 4 internacionales, incluidos Abu Dhabi, Dammam, Katmandú y ahora Bangkok. Las adiciones nacionales recientes de Bengaluru incluyen AhmedabadChandigarh y Dehradun.

Air India se vuelve más verde, adopta tecnología inteligente para reducir las emisiones y ahorrar combustible

Air India, el 12 de septiembre, anunció que ha comenzado a usar dos herramientas digitales avanzadas, Sita Optiflight y Sita Ewas, para mejorar combustible Eficiencia y reduce las emisiones de carbono en su flota.

SITA Optiflight, especialmente su módulo OpticLimb, ofrece horarios de escalada basados ​​en datos de los pilotos que ayudan a reducir el uso de combustible durante el despegue, una de las partes más intensivas en combustible de un vuelo.

SITA EWAS proporciona actualizaciones y pronósticos meteorológicos en tiempo real, ayudando a los pilotos a evitar la turbulencia, redirige de manera más efectiva y tomar decisiones más inteligentes durante los vuelos.

Según una declaración oficial, las herramientas inteligentes ya están en uso en el India Airbus Water A320 y Air India Express Boeing 737 aviones, que operan en rutas nacionales e internacionales. El sistema también se agregará a la flota de cuerpo ancho de Air India en el futuro cercano.

Dijo que se espera que la medida ahorre alrededor de 11,100 toneladas de combustible y reduzca las emisiones de carbono en 35,000 toneladas cada año.

Sumesh Patel, presidente de SITA (Asia Pacífico), dijo: «A medida que aumentan las reglas y la presión sobre la protección del medio ambiente, la necesidad de soluciones más inteligentes es urgente. Herramientas como SITA Optiflight y EWAS ayudan a reducir las emisiones y ahorrar combustible al tiempo que mejora el rendimiento del vuelo».

Este paso es parte del plan más grande del grupo de aerolíneas para modernizar sus operaciones y ser más amigable con el medio ambiente, según el comunicado.

Basil Kwauk, director de operaciones de Air India, dijo: «La sostenibilidad y la eficiencia son clave para nuestro viaje de convertirnos en una aerolínea de clase mundial. Estas herramientas nos ayudan a modernizar nuestras operaciones y reducir nuestra huella de carbono».

El Grupo Air India incluye aerolínea de servicio completo Air India y aer portapieta de bajo costo Air India Express. El grupo fue asumido por Tata Sons en 2022 y actualmente se encuentra en un plan de transformación de cinco años llamado Vihaan.ai. El grupo ahora opera más de 300 aviones, atiende a 55 destinos nacionales y 45 internacionales.





