Air India Crash: 65 familias contratan bufete de abogados estadounidenses, el abogado visita Gujarat







Un total de 65 familias de la India y el Reino Unido que perdieron a los seres queridos en el trágico Accidente aéreo de Air India El 12 de junio ha contratado los servicios del famoso bufete de abogados estadounidense Beasley Allen, informó el PTI.

Mike Andrews, un abogado de aviación de la firma, visitó el lugar del accidente en Meghaninagar, Ahmedabad, antes de viajar a Vadodara, donde conoció a varias de las afligidas familias.

En declaraciones a los periodistas el viernes, Andrews declaró que las familias buscan respuestas y pueden presentar una demanda de responsabilidad del producto en un tribunal de los Estados Unidos, dependiendo del resultado de la investigación en curso, según el PTI.

«Las familias quieren saber qué sucedió, por qué sucedió y qué opciones legales tienen», dijo Andrews.

Pidió al gobierno indio que publique los datos de la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, para que los equipos legales y los expertos independientes puedan analizarlos y evaluar la responsabilidad, según el PTI.

El 12 de junio, Air India Flight AI 171, un Boeing 787-8 Dreamliner con destino a London Gatwick, se estrelló contra un complejo de albergue médico poco después del despegue del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel. El aeronave estalló en llamas, matando a 241 de las 242 personas a bordo, junto con 19 personas en el terreno, incluidos cuatro estudiantes de medicina.

«Visitamos el lugar del accidente, tomamos fotografías y hablamos con los lugareños. Las familias del Reino Unido y la India están desesperadas por la transparencia y la responsabilidad», dijo Andrews, informó el viernes la agencia de noticias.

Según el equipo de medios de Beasley Allen, la mayoría de las 65 familias provienen de Gujarat y la región vecina de DIU.

«Si la investigación muestra que Boeing tuvo la culpa, las acciones legales probablemente se presentarán en federal Corte en los EE. UU. Según las leyes de responsabilidad del producto ”, dijo Andrews.

«El sistema legal de EE. UU. Permite a las personas y las familias responsabilizar incluso a las grandes corporaciones multinacionales», informó el PTI.

Siguió preocupaciones sobre los primeros informes que sugieren un error piloto, afirmando que tales narraciones a menudo se originan en los fabricantes de aviones para alejar el enfoque de las posibles fallas en la propia aeronave.

«Hay una acusación de que se eliminó un interruptor, pero sin datos completos de la cabina, es imposible determinar el contexto completo. Los pilotos muertos a menudo son culpados porque no pueden defenderse. En los casos en que los aviones aterrizaron de manera segura, los pilotos no fueron culpados porque podían hablar», explicó, según el PTI.

Andrews reiteró la necesidad de transparencia y enfatizó que la retención de datos podría verse como un intento de ocultar información.

«Las familias quieren que los datos sean publicados a sus equipos legales y expertos independientes. Sabemos que Air India y las autoridades indias poseen esta información. Ahora es el momento de hacerlo público», instó.

Desde Vadodara, Andrews viajará a Surat y Diu para conocer a las familias más afectadas. Antes de regresar al Reino Unido, está programado para volver a Ahmedabad para reunirse con parientes de víctimas adicionales.

(con entradas PTI)





Fuente