Air India anuncia servicios sin parar entre Delhi y Jaisalmer para el invierno







Agua india ha anunciado el lanzamiento de vuelos directos entre Delhi y Jaisalmer, presentando un servicio doble diario a partir del 26 de octubre de 2025. Los vuelos estacionales funcionarán hasta el 28 de marzo de 2026, con el objetivo de cumplir con el aumento en el tráfico turístico a la ciudad desértica de Rajasthan durante la temporada de invierno pico.

La aerolínea implementará su avión Airbus A320 en la ruta, lo que lo convierte en el único transportista en ofrecer una experiencia de vuelo de servicio completo a Jaisalmer. Con dos vuelos al día, los pasajeros tendrán una mayor flexibilidad para planificar sus viajes, ya sea por ocio o negocios.

Según la aerolínea, el nuevo servicio ha estado programado estratégicamente para proporcionar conexiones suaves hacia adelante a los destinos internacionales en Europa y el Reino Unido, así como a las ciudades nacionales clave a través de Delhi. Se espera que este movimiento fortalezca la accesibilidad de Jaisalmer para los viajeros indios y globales ansiosos por experimentar sus fuertes históricos, paisajes desérticos y patrimonio cultural.

Nipun Aggarwal, director comercial de Air India, dijo que el lanzamiento destaca el compromiso de la aerolínea para promover el turismo cultural. Agregó que los nuevos servicios a Jaisalmer abren las puertas a la ciudad dorada de la India para los viajeros que buscan su encanto atemporal y para aquellos que prefieren volar de servicio completo. Señaló que este servicio estacional no solo atiende a la creciente demanda de turismo cultural, sino que también subraya la dedicación de Air India para que la herencia de la India sea más accesible a través de viajes aéreos sin problemas.

Los vuelos operará dos veces al día, con el primer servicio que sale de Delhi a las 7:20 a.m. y llegó a Jaisalmer a las 8:50 a.m. El vuelo de regreso dejará a Jaisalmer a las 9:25 a.m. y aterrizará en Delhi a las 10:55 a.m. El segundo servicio del día partirá de Delhi a las 12:50 p.m. y llegará a Jaisalmer a las 2:20 p.m., mientras que el tramo de regreso despegará de Jaisalmer a las 2:55 pm y llegará a Delhi a las 4:25 p.m.

Los boletos para los nuevos vuelos ahora están disponibles en múltiples plataformas de reserva, incluido el sitio web oficial de Air India, la aplicación móvil y los agentes de viajes autorizados.

La adición de Jaisalmer a la red de invierno de Air India refleja la creciente importancia de Rajastán como destino de viaje global. Con una conectividad mejorada y ofertas de servicio completo, la aerolínea espera una fuerte absorción de pasajeros de los mercados nacionales e internacionales ansiosos por explorar la ciudad dorada de la India.





Fuente