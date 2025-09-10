Air India, Airstana Ink CodeShare para aumentar la conectividad







Air India, el portaaviones de la India, ha entrado en una asociación de código compartido con Air Astana, la aerolínea nacional de KazajstánPara mejorar la conectividad entre los dos países y más allá. El acuerdo hará que Air India coloque su código ‘Ai’ en vuelos de Air Astana que operan entre Almaty y Delhi, y Almaty y Mumbai.

La medida se basa en el acuerdo interlínea existente firmado a principios de este año y permitirá que los clientes de Air India disfruten de viajes perfectos desde las ciudades de toda la India a Almaty en un solo boleto, con el equipaje revisado hasta el destino final.

Campbell Wilson, CEO y MD de Air India, dijo: «Esta asociación fortalece nuestra huella en Asia Central y brinda a nuestros clientes mayores opciones de viaje. También apoya el creciente turismo, el comercio y los intercambios culturales entre India y Kazajstán».

Peter Foster, CEO de Air Astana Group, agregó: «India es un mercado estratégico clave para nosotros. Este código compartido integral mejorará significativamente los flujos de pasajeros, particularmente entre los viajeros de negocios, los turistas y los estudiantes».

La asociación mejorada brinda a Air Astana acceso a 18 destinos nacionales y 9 internacionales en la red de Air India a través de Delhi y Mumbai. Mientras tanto, los pasajeros de Air India se beneficiarán del acceso mejorado a los destinos de Asia Central como Astana, Bishkek, Tashkent, Dushanbe y Urumqi a través de Almaty.

Se espera que los vuelos de código compartido estén disponibles progresivamente para la reserva, sujetos a aprobaciones regulatorias, en el sitio web, la aplicación móvil y las agencias de viajes de Air India.

Este desarrollo se produce cuando Air India continúa su plan de transformación VIHAAN.AI bajo la propiedad del grupo Tata, centrado en modernizar la flota, las operaciones y la experiencia del cliente.





