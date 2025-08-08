Aipda Robig Policía Muerte estudiantil muerta en Semarang sentenciado a 15 años de prisión

Semarang, Viva – Miembros sin escrúpulos de los Semarang Polrestabes Aipda Robig ZaenudinEl acusado en el supuesto caso de tiroteo que mató a los estudiantes de SMKN 4 Semarang con el GRO inicial, fue sentenciado a 15 años de prisión.

La decisión del juez principal Mira Sendang Sari en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Semarang fue la misma que las demandas del fiscal público.

Además del castigo corporativo, el acusado también fue sentenciado a una multa de RP. 200 millones que si no se pagan serían reemplazados por un confinamiento durante 1 mes.

El miembro de la policía de Semarang, Aipda Robig Zaenudin, fue juzgado por la acusación

«Afirmar que el acusado fue declarado culpable de violar el artículo 80 párrafo (3) y (1) de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil», dijo.

En consideración, se demostró que el acusado había cometido violencia contra el niño, lo que resultó en la muerte y las lesiones.

El incidente del tiroteo comenzó cuando el acusado se encontró con un grupo de jinetes de motos que se perseguían mientras llevaban armas afiladas en el templo Jalan Penataran Raya, ciudad de Semarang, el 23 de noviembre de 2024.

Uno de los vehículos que se perseguían también caminó hacia la derecha hacia la motocicleta del acusado que cruzó desde la dirección opuesta.

Luego, el acusado tomó un arma de fuego mientras ordenaba que un grupo de motociclistas se detuviera.

El acusado disparó un disparo de advertencia y tres tiros que llevaron a tres motos que condujeron hacia él.

De los tres tiros, un disparo golpeó la pelvis (ingle) de la víctima de Gro, mientras que otro disparó a dos víctimas con las iniciales S y A en el cofre y la mano izquierda.

En consideración, el juez no estuvo de acuerdo con la defensa del acusado, quien declaró que actuó como resultado de estar en una condición amenazada.

Según él, los hechos del juicio explicaron que no había una amenaza de armas agudas para el acusado cuando ocurrió el incidente.

«Las acciones del acusado no pueden clasificarse como defensa del acusado porque no amenazó con el acusado o la comunidad», dijo.

Las acciones del acusado en el incidente, continuó, no guiaron las disposiciones sobre el uso de la fuerza de la Policía Nacional.

Otra consideración del juez en su decisión, las acciones del acusado habían perdido la vida de los demás y otros dos resultaron heridos.

«Las acciones del acusado han empañado la imagen de la policía», dijo.

Según la decisión, tanto el fiscal y el acusado Robig Zaenudin expresaron sus pensamientos. (Hormiga)