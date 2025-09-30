Aipda M Rohyani Passenger Rantis Brimob Pelindas Affan Kurniawan solo sancionó a Patsus 20 días

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea Affan kurniawan Como resultado de ser supuestamente aplastado por vehículos tácticos Brote Sigue rodando.

El Consejo de la Comisión del Código del Código Profesional (KKEP) finalmente impuso sanciones a Aipda M. Rohyani, quien era un pasajero de Rantis. El Sr. fue sentenciado a una colocación especial durante 20 días.

«El proceso de prueba de KKEP es una forma del compromiso de POLRI para hacer cumplir el Código de Ética Profesional y Transparente. No solo contra las violaciones activas, sino también por negligencia miembro Lo que tiene un grave impacto como en este caso «, dijo el jefe de la sección de información pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Comisionado de Policía, Erdi A. Chaniago, martes 30 de septiembre de 2025.

Jefe de Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

La sesión ética se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre de 2025 en la sede de la Policía Nacional. Aipda M. Rohyani, quien en el momento del incidente era solo un pasajero, fue declarado culpable de negligir recordar a los superiores y a los conductores relacionados con los procedimientos de control de masas. Se consideró que la negligencia contribuyó a la caída de las víctimas.

Además, el comportamiento se declara un acto despreciable y se requiere que se disculpe verbalmente o por escrito. Erdi dijo que la decisión fue la prueba de la gravedad de la Policía Nacional de tomar medidas contra sus miembros.

«Esta es una lección importante para que cada personal sea sensible, proactivo y responsable de llevar a cabo sus deberes», dijo Erdi.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

En cuanto a los dos miembros de la brigada móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Cosmas Kaju Gae y Bripka Rohmat, presentaron oficialmente una apelación sanciones éticas Relacionado con el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan.

Kompol Cosmas fue sentenciado a severas sanciones en forma de despido con respeto (PTDH), mientras que Bripka Rohmat fue sometida a sanciones de degradación durante siete años. Ambos fueron declarados violando el código de ética en el trágico evento durante la seguridad de la manifestación en Yakarta, el 28 de agosto de 2025.