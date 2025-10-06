Aipda Krisno fue atacado por las masas en la estación de policía hasta que se quitó el tiro

NTT, Viva – El ambiente tenso coloreando el patio delantero del Manggari Mapolres, East Nusa Tenggara, el sábado 4 de octubre de 2025. Kanit Jatanras Manggarai Policía regional, Aipda krisno Hamid Kamal Ratuloli, fue atacado por un grupo de residentes frente al Centro de Servicio de Policía Integrado (SPKT).

En el incidente, un manifestante con las iniciales G (56) murió supuestamente debido a un ataque cardíaco después de escuchar un disparo de advertencia explos publicado por Aipda Krisno.

Basado en el video que circula el lunes 6 de octubre de 2025, Aipda Krisno fue visto con una camisa blanca y jeans azules empujados y golpeados por varias personas para caer. La situación en la estación de policía parecía caótica, varios policías intentaron calmar a las masas y asegurar una serie de machetes traídos por los residentes.

Jefe de policía de Manggarai, AKBP Hendry Syahpputra Diálogo con la familia de la víctima

En una posición aún cayendo, Krisno sacó su arma y liberó un disparo de advertencia en el aire. Sin embargo, en medio de la conmoción, de repente un grupo de residentes, a saber, G, se desmayó.

Los miembros del piquete de SPKT que estaban en la ubicación evacuaron inmediatamente a las víctimas al Hospital Regional Ruteng utilizando un automóvil oficial de policía. Al llegar al hospital, el hombre fue declarado inconsciente. Alrededor de 13.50 Wita, el hospital declaró que la víctima había muerto.

El jefe de policía de Manggarai, AKBP Hendry Syahputra, explicó que los resultados de un examen médico mostraron que la víctima murió de un ataque cardíaco repentino.

«Basado en los resultados de los resultados del currículum médico firmado por el Doctor en el Hospital Regional de Ruteng de que la causa de la muerte es ‘paro cardíaco’ o un paro cardíaco repentino», dijo Hendry en su declaración escrita.

Según AKBP Hendry, el incidente comenzó hasta 50 residentes de North Mese Satar Mese llegaron frente a la Policía Regional de Mako Manggarai con un machete y objetos afilados. Son las familias de las víctimas que fueron perseguidas en el sitio de la mina Wae Reno Sand. Su llegada supuestamente estaba buscando a los perpetradores de la persecución que había sido asegurado por la policía. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)