Aion Y Plus es un taxi de Airport About, estas son las especificaciones

Yakarta, Viva – Aion gac en colaboración con Grab Indonesia para traer vehículos eléctricos Aion y Plus Como una flota premium de Grabcar en el aeropuerto Soekarno-Hatta.

Ambos también realizaron una actividad educativa titulada «Seguridad de cuidado de Aion». El enfoque principal es crear conciencia sobre la seguridad de la conducción al introducir la tecnología de vehículos eléctricos al público.

Este evento tuvo lugar en el Centro de Excelencia Grab al presentar una serie de partes relacionadas. Del Ministerio de Transporte, Yusuf Nugroho St, MT, como director de instalaciones y seguridad de transporte por carretera. Entregó material sobre la importancia de la seguridad del transporte de tierras.

«La seguridad del transporte terrestre es una responsabilidad compartida. Los esfuerzos de colaboración como los realizados por Gac Aion y Grab son muy importantes para fomentar la conciencia de seguridad entre los conductores y los pasajeros», dijo Yusuf Nugroho.

Además del seminario, el evento también presentó una sesión de introducción de Aion Y Plus. Dian Ramdani de Gac Indonesia explicó las características principales del automóvil eléctrico. Los participantes, incluido el compañero de conductores premium de Grabcar, tuvieron la oportunidad de ver el vehículo para ser utilizado de primera mano.

Aion Y Plus está equipado con una batería de 63.2 kWh con una distancia de hasta 490 kilómetros en una carga. Este automóvil usa el motor eléctrico de 201 Horse Horse. La capacidad de cinco pasajeros con una cabina grande es una de las ventajas ofrecidas.

Santiko Wardoyo como CEO de PT Indomobil Wahana Trada destacó aspectos de seguridad en esta cooperación. «Creemos que la seguridad es una prioridad. A través de esta actividad, queremos educar e inspirar a los conductores y pasajeros a hacer la seguridad como una cultura diaria», dijo, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Grab también expresó su apoyo para esta actividad. Halim Wijaya, director de la identificación de alquiler de Grab Indonesia, dijo que la capacitación en seguridad se ha convertido en parte del programa Grab. Según él, la cooperación con Gac Aion fortalecerá la calidad de los servicios en el campo.

«La seguridad y la seguridad son siempre nuestra máxima prioridad en juego. La iniciativa de este AION aumenta la capacitación general de impulso de seguridad que realizamos regularmente para los socios conductores», dijo Halim.

Se considera que la presencia de Aion Y Plus en el aeropuerto Grium Soekarno-Hatta premium de Grabcar es capaz de proporcionar una experiencia diferente para los pasajeros. Además del aspecto de comodidad, los usuarios también se benefician de vehículos que son más amigables con el medio ambiente. Esto está en línea con la dirección del transporte global hacia la movilidad verde.