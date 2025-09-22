Aion Ut tiene muchas características que rara vez se conocen

Bandung, Viva – Voy a UT Presente como uno de los recién llegados en el mercado automotriz indonesio. Su presencia se suma al color del segmento de vehículos eléctricos que está creciendo rápidamente. Aunque es bastante nuevo, Aion Ut resulta tener muchas características ocultas que no mucha gente sabe.

Planificación y estrategia de productos de Menurut Gac IndonesiaIqbal Taufiqurrahman, ADN Aion no es solo una cuestión de comodidad y una sala de alivio. Este automóvil también está diseñado prácticamente al prestar atención a pequeños detalles.

«El ADN Aion se suma a ser cómodo, aliviado, pero también práctico», dijo, citado por Viva Automotive al margen de la actividad de la prueba de conducción que se celebró recientemente en Bandung, West Java.

Iqbal dio un ejemplo, algunas características se ven triviales pero tienen grandes beneficios. Uno de ellos es una pequeña percha proporcionada en la cabina.

«A veces esos pequeños detalles que proporcionamos, a pesar de que son pequeños, tal vez él es solo una pequeña resaca», dijo.

Esta característica simple es muy útil para los usuarios familiares. Por ejemplo, después de comprar comida acuosa o maloliente, se pueden colgar artículos.

«Por ejemplo, después de ir de compras, traiga peces que todavía tienen fangoso, correcto, si lo pones en el piso sucio. Puede colgar», dijo Iqbal.

Además de la percha, UT Aion también deslizó el espacio funcional detrás de la unidad principal. Esta característica está diseñada para poner tejido.

«Como el ejemplo, si estás prestando atención, detrás de la unidad principal, es como si hubiera un cóncavo. Eso es para un contenedor de tejido», dijo.

La solución responde al problema clásico de los usuarios de automóviles. Durante este tiempo, muchos estaban confundidos para poner tejido porque el espacio en la consola central era limitado.

«Por lo general, estamos confundidos, ¿dónde colocamos el tejido en el automóvil? En la consola central, llena. Detrás, tómalo a distancia», dijo.

Además, Aion UT tiene un cajón oculto en la parte inferior del AC. Ubicación estratégica para facilitar el almacenamiento de bienes pequeños. Esta característica a menudo no es realizada por nuevos usuarios.

Para algunas personas, este pequeño detalle puede parecer trivial. Sin embargo, ahí es donde las ventajas de UT -Aion en comparación con sus competidores.

«Entonces, entonces proporcionamos pequeños detalles como ese», dijo Iqbal.

Iqbal también agregó, las características en la consola media a menudo se malinterpretan. Muchas personas piensan que es solo una percha. «Eso es si la gente no lo sabe, tal vez creas que es solo una percha, así que», dijo.