Aion Ut se vende por IDR 300 millones, esta distancia

Yakarta, Viva – Gac Indonesia anunció oficialmente precio Lo haré en Yakarta. Este hatchback eléctrico se comercializará en dos variantes para los consumidores en el país. Este paso también marca la gravedad del GAC para expandir el mercado de vehículos eléctricos en Indonesia.

Las dos variantes ofrecidas son Aion Ut Standard con una etiqueta de Rp 325 millones y Aion Ut Premium a un precio de RP 363 millones. Para dos opciones de tono, los consumidores solo necesitan agregar Rp 3 millones. Con este rango de precios, Aion UT ingresó al segmento compacto de vehículos eléctricos.

«Aion UT es una solución de movilidad futura que presentamos a los consumidores indonesios. Con un precio asequible, un diseño elegante y una garantía integral de garantía, creemos que UTA puede ser la principal opción de vehículos eléctricos», dijo Andry CIU, CEO de Gac Indonesia, citada Viva Automotive en South Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Antes de ser comercializado, Aion Ut primero se sometió a un proceso de producción local en Indonesia. Esto se conoce como uno de los hitos importantes del GAC de Indonesia para fortalecer la presencia en el mercado nacional. El automóvil también se probará en varias condiciones de la carretera para adaptarse a las necesidades de los usuarios en el país.

Las variantes premium vienen con características más altas. El diseño exterior se hace más futurista, mientras que el interior lleva una pantalla grande y un sistema de conectividad inteligente. El material interior también es diferente de las variantes estándar.

Además, Aion UT Premium está equipado con el sistema de seguridad Adigo (Aion Digital Intelligent Gateway and Operation System). La batería de 60 kWh utilizada es capaz de cubrir una distancia de hasta 500 kilómetros. Esta variante se dirige a los consumidores que requieren un mayor alcance y características adicionales.

Mientras tanto, Aion UT Standard está destinado a los consumidores que priorizan precios más asequibles. Esta variante tiene una batería de 44.12 kWh con una distancia de aproximadamente 400 kilómetros. Su tamaño conciso hace que este automóvil sea más práctico para el uso diario en áreas urbanas.

La eficiencia operativa es también una de las principales características del estándar Aion Ut. El consumo de energía es más eficiente que los automóviles convencionales, con menores costos de mantenimiento. Esto es compatible con la falta de componentes móviles en vehículos eléctricos.

Además de los precios, Gac Indonesia también anunció el programa After -Sales. Se ofrece una garantía de por vida para baterías, motocicletas y controladores. También hay una garantía de vehículos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros, así como servicios de mantenimiento gratuitos durante 3 años o 40 mil kilómetros.