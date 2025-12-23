“Aida, la película”, el largometraje derivado de la exitosa serie de televisión española “Aida”, cruzará el Atlántico el próximo año, un movimiento poco común para una comedia española de amplio espectro.

Distribución Wiesnerconmemorando 25 años como distribuidor líder de cine iberoamericano, estrenará la comedia coral el 6 de febrero en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá de Centroamérica. Paul Hudson Fotos de forasteros se asocia con Wiesner en el lanzamiento en EE. UU.

Esto sigue a su estreno en cines españoles el 30 de enero de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Dirigido por El español Paco León. cuya histórica carrera en cine y televisión comenzó con joyas de la comedia como “Carmina or Blow Up”, “Kiki, Love to Love” y la serie “Aida”, la comedia reúne a León con sus coprotagonistas originales de la comedia, incluidos Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo y Casanova. Oy es criticado por otros 96 actores.

“Aida, la película” amplía la historia de Aída, una divorciada que lucha por llegar a fin de mes mientras cría a sus hijos adolescentes en el ficticio barrio madrileño de Esperanza Sur. La enorme serie coral se transmitió de 2005 a 2014 en la cadena española Telecinco, donde se convirtió en un clásico de culto y ayudó a lanzar las carreras internacionales de sus actores principales.

La película se describe como una “mezcla de ficción con narración metacinemática”. Tiene lugar durante la producción de un episodio de la serie, desdibujando irónicamente los límites entre actores y personajes, tanto dentro como fuera de la pantalla, mientras explora temas como los límites del humor, el poder de los comediantes y las complejidades de la fama.

Outsider Pictures y Wiesner Distribution a menudo se han asociado en estrenos teatrales en Estados Unidos, más recientemente en la comedia dramática de Gerardo Herrero «Under Therapy». Sus próximos lanzamientos incluyen “La hija del cóndor”, que se estrenó en TIFF y cerró en Ventana Sur de este mes.

«‘Aida’ es un fenómeno cultural querido que se convirtió en un gran éxito televisivo en España. Estamos entusiasmados de llevar ‘Aida, la película’ al público estadounidense y compartir una historia cuyo humor conecta fácilmente entre culturas, basado en el corazón y la autenticidad», dijo Cynthia Wiesner, fundadora y presidenta de Wiesner Distribution.

Forma parte de Globomedia, la Sucursal, Stateoia y Grupo Mediterráne España.

León, cuyos créditos internacionales incluyen “El peso insoportable del talento masivo”, protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal, y Machi, cuyos créditos incluyen el gran éxito “Furious” y “I’m So Excited” de Pedro Almodóvar, asistirán al estreno de la comedia en Miami el 5 de febrero del próximo año.