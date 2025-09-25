Aid Flotilla se dirigió a Gaza Faces Mystery Drone Attack







Activistas que participan en una flotilla que busca romper el bloqueo israelí de Gaza dijo el miércoles que algunos de sus botes fueron atacados por drones durante la noche mientras navegaban al sur de Grecia. La flotilla global Sumud dijo que fue atacado durante la noche por «drones no identificados y intermedio de comunicaciones».

Dijo que «al menos 13 explosiones» se escucharon en varios barcos de flotilla y sus alrededores, mientras que los drones o aviones dejaron caer «objetos no identificados» en al menos 10 barcos. No se informaron víctimas, pero hubo daños en los vasos y una obstrucción generalizada en las comunicaciones, agregó.

Los activistas publicaron un breve video en la cuenta de redes sociales de Flotilla que muestra lo que parecía ser una explosión en o cerca de uno de los buques. La Guardia Costera de Grecia no informó ninguna llamada de angustia. No hubo comentarios inmediatos sobre el ataque del Militar israelí.

La flotilla, compuesta por docenas de botes de varios países, lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, incluida la comida y la medicina, para los palestinos en Gaza. Ha reportado varios ataques desde que zarpó desde España el 1 de septiembre. El bloqueo marítimo israelí de la Franja de Gaza, que ahora ha durado 18 años, es anterior a la guerra actual en Gaza.

