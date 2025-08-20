AICIS+ 2025 Impresión de nuevos registros, el Ministerio de Religión recibe 2.434 propuestas de académicos mundiales

Yakarta, Viva – Conferencia anual internacional sobre el Islam, ciencia y la Conferencia Internacional Anual sobre Islam, Ciencia y Sociedad (Aicis+) 2025 registra una nueva historia. Este prestigioso evento logró recibir el mayor número de propuestas de investigación durante su implementación.

Desde que abrió el 4 de julio a agosto de 1525, el comité registró 2,434 propuestas de varios países. Esta figura ha roto los registros de años anteriores, al mismo tiempo que enfatiza la posición de AICIS+ como uno de los foros académicos más grandes del mundo que discute el tema global desde la perspectiva del Islam, la ciencia y la sociedad.

El proceso de selección estricto, 2.198 propuestas aprobaron la etapa inicial

Para mantener la integridad y la calidad, cada propuesta que ingresa a través del proceso de selección detallado. De un total de miles de presentaciones, hasta 241 propuestas se vieron obligadas a ser descalificadas. Las causas varían, que van desde documentos incompletos, formatos inapropiados, hasta la duplicación del mismo participante.

Después de la apretada curación, 2.198 propuestas oficiales fueron declaradas válidas y con derecho a continuar a la siguiente etapa. Este proceso de selección muestra altos estándares científicos que siempre son confirmados por AICIC+.

Participantes de 31 países

Este registro también se fortalece por una amplia participación internacional. Proposals come from 31 countries, including Australia, Brunei, Canada, Germany, India, Indonesia, Iran, Japan, Libya, Malaysia, the Netherlands, Nigeria, Pakistan, Singapore, South Korea, Tunisia, the United Arab Emirates, Britain, the United States, Yemen, Saudi Arabia, Kenya, Morocco, Qatar, China, Egypt, Swiss, Thailand, and Uganda.

Esta diversidad muestra que AICIS+ es cada vez más confiado por la comunidad académica global como un foro para compartir el conocimiento del país.

Apreciación del Ministerio de Religión

El Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, dio la bienvenida a este logro histórico. Según él, el número de propuestas que saltó refleja drásticamente la creciente confianza de los académicos mundiales contra AICIC+.

«Este logro muestra que la conferencia AICIC+ se ha convertido en un espacio vital para intercambiar conocimiento, desarrollar colaboración y discutir cuestiones globales a través de la perspectiva de la islámica, la ciencia y la comunidad», dijo Suyitno en una declaración escrita recibida en Yakarta, miércoles, agosto de 2025.

Del mismo modo, director del Ministerio de Religión de Educación Superior Religiosa Islámica (Ministerio de Religión), Sahiron, enfatizó que este logro mostró un reconocimiento internacional cada vez mayor de Indonesia, especialmente el Ministerio de Religión, como una fuerza impulsora para el discurso intelectual global.

«Este registro demuestra que la confianza internacional y el reconocimiento del Ministerio de Religión continúan creciendo a través de AICIS+. Esta conferencia se ha convertido en un símbolo del liderazgo intelectual indonesio en el ámbito global», dijo.

Los temas principales a discutir

De las miles de propuestas entrantes, el tema de la investigación propuesto es bastante diverso. Algunos de ellos son:

Sistema económico sostenible y bienestar social – 240 documentos

Desarrollo de la paz y la crisis humanitaria – 215 documentos

Transformación de la ciencia y la tecnología – 233 documentos

Salud de la comunidad musulmana – 113 documentos

Industrialización, innovación y valores económicos modernos-139 documentos

Estos temas reflejan el enfoque de AICIC+ en responder desafíos globales contemporáneos con una perspectiva integral.

Hacia AICIC+ 2025 en Depok

La propuesta seleccionada se presentará más tarde en AICIS+ 2025, que está programada para el 29-31 de octubre de 2025 en el campus Universidad Islámica Internacional Indonesia (UIII), DePok, Java Occidental.

Se predice que este evento es un prestigioso evento intelectual, al tiempo que fortalece el papel de Indonesia como centro de discusión académica global. Se puede acceder a la información completa sobre esta conferencia a través de un sitio web oficial. aicis.uiii.ac.id.