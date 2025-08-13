AI ya no es una opción

Yakarta, Viva – En la última década, inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) ha evolucionado de la tecnología de apoyo para convertirse en uno de los principales pilares de la transformación comercial.

En varios sectores, la IA ayuda a las empresas a automatizar procesos complejos, predecir las tendencias del mercado, proporcionar recomendaciones basadas en datos, crear una experiencia más personal para el cliente.

Su capacidad para procesar y analizar datos en cantidades masivas en poco tiempo ha alentado la aceleración de la toma de decisiones y la eficiencia operativa en un nivel sin precedentes.

Sin embargo, detrás de tan grandes oportunidades, la aplicación de IA también trae desafíos que no son menos importantes. Cuantos más datos se gestionen, mayor será el riesgo para la seguridad y la privacidad de la información.

La infraestructura digital inmadura, las políticas de gestión de datos débiles, para el potencial de algoritmos de sesgo, se convierten en problemas que deben anticiparse.

La pregunta ahora no es solo cómo usar la IA para aumentar la productividad, sino también cómo hacerlo de manera segura, ética y de manera sostenible.

Este es el contexto detrás de PT intikom berlian Mustika sostenido INTIKOM Lidera Conferencia 2025 el martes 19 de agosto de 2025 en el Hotel Shangri-La, Central Yakarta.

Con el tema «Aprovechando la IA para la productividad empresarial y la resiliencia de los datos», este foro está diseñado para convertirse en un punto de reunión para los líderes empresariales y los profesionales tecnológicos que desean optimizar los beneficios de la IA al tiempo que garantiza que se mantengan la seguridad y la seguridad de los datos.

Con más de 30 años de experiencia, la red de puntos de servicio de más de 170, más de 700 empleados y más de 700 clientes activos, Intikom entiende que la tecnología es solo una herramienta; lo que determina el resultado final es cómo la tecnología se integra en las estrategias comerciales.

Leadx 2025 es un lugar para discutir esto desde varias perspectivas, a saber, negocios, tecnología, seguridad y regulación.

«Queremos presentar una sala de discusión constructiva, donde las ideas y la experiencia se puedan intercambiar para crear un futuro comercial productivo, seguro y duro», dijo Agus Susanto, CEO de Intikom.

Al priorizar la sinergia entre la innovación y la seguridad, se espera que Leadx 2025 sea un momento importante para unir la visión empresarial y tecnológica en la era de la IA, fomentando la colaboración de la industria cruzada para construir un ecosistema digital sostenible en Indonesia.